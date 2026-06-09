Vollsperrung auf Bundesstraße in Sachsen: Ortsumgehung wird weitergebaut
Rodewisch - Ab Mittwoch wird auf der B94 in Rodewisch (Vogtland) voll gesperrt. Grund sind die Arbeiten für den Weiterbau der Ortsumgehung.
Im Bauabschnitt 7 wird daher zwischen der Straße Am Klärwerk und dem Busbetriebshof voll gesperrt.
Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, sind die Arbeiten an der Umleitungsstrecke bereits abgeschlossen.
"Nördlich der Göltzschbrücke und bis zur Kläranlage Rodewisch wird die B94 auf rund 770 Metern zwischen der Brücke über die Göltzsch und der Straße Am Klärwerk neu gebaut", heißt es weiter.
Die Arbeiten in dem Bauabschnitt sollen voraussichtlich bis Ende 2027 abgeschlossen sein.
Der sich daran anschließende Abschnitt soll dann bis Ende 2028 fertiggestellt werden. Erst dann kann auch die Brücke genutzt werden.
Voraussichtlich Ende 2028 soll dann auch die Brücke befahrbar sein
Gleichzeitig entstehen zwei neue Einmündungen an die Ortsumgehung. Die Straße Am Klärwerk wird angebunden und bekommt eine Ampelanlage.
"Damit wird künftig ein sicheres Ein‑ und Ausfahren in Richtung Gewerbegebiet und Siedlung Rodewisch ermöglicht", so das LASuV.
Außerdem wird die alte B94 über die Äußere Lengenfelder Straße an die Ortsumgehung angeschlossen. Zwischen der Kläranlage Rodewisch und dem Ortseingang Lengenfeld wird die Fahrbahn der B94 erneuert.
Während der Arbeiten muss die B94 voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die kommunalen Straßen Am Klärwerk, Alte Lengenfelder Straße und Treuener Straße.
Die Kosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf circa 4,7 Millionen Euro.
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