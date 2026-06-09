Vollsperrung auf Bundesstraße in Sachsen: Ortsumgehung wird weitergebaut

Rodewisch - Ab Mittwoch wird auf der B94 in Rodewisch ( Vogtland ) voll gesperrt. Grund sind die Arbeiten für den Weiterbau der Ortsumgehung.

Die B94 wird in dem Abschnitt auf etwa 770 Metern neu gebaut. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Im Bauabschnitt 7 wird daher zwischen der Straße Am Klärwerk und dem Busbetriebshof voll gesperrt.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, sind die Arbeiten an der Umleitungsstrecke bereits abgeschlossen.

"Nördlich der Göltzschbrücke und bis zur Kläranlage Rodewisch wird die B94 auf rund 770 Metern zwischen der Brücke über die Göltzsch und der Straße Am Klärwerk neu gebaut", heißt es weiter.

Die Arbeiten in dem Bauabschnitt sollen voraussichtlich bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Der sich daran anschließende Abschnitt soll dann bis Ende 2028 fertiggestellt werden. Erst dann kann auch die Brücke genutzt werden.