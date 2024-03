Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Vollsperrung auf Neefestraße

Chemnitz - Die Arbeiten auf der Neefestraße gehen in der kommenden Woche in eine neue Bauphase. Außerdem sagen wir Euch, wo sonst noch Baustellen und Sperrungen in Chemnitz und Umgebung auf Euch warten.

Am Mittwoch wird auf der Fraunhoferstraße in Höhe Reichenhainer Straße die Fahrspur stadteinwärts gesperrt, der Verkehr wird über Lutherstraße - Zschopauer Straße - Ritterstraße umgeleitet.

Ebenfalls am kommenden Montag beginnen Kanalbauarbeiten in der Johannes-Dick-Straße . Dafür muss die Johannes-Dick-Straße zwischen Fritz-Fritzsche- Straße und Johannes-Dick-Straße Hausnummer 35 abschnittsweise voll gesperrt werden.

Am kommenden Montag starten in der Curiestraße umfangreiche Bauarbeiten.

Ebenfalls am Montag beginnen laut LASuV die Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung an der B107/Rochlitzer Straße in Wiederau südlich vom Abzweig der S247/Mittweidaer Straße in Richtung Diethensdorf.

Dafür muss die B107 voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt ab Rochlitz über die S250 und die S200 nach Mittweida und auf der S241 über Claußnitz zurück zur B107. Die Gegenrichtung wird analog dazu umgeleitet.

"Es wird in Mittweida zudem eine richtungsbezogene innerörtliche Umleitung eingerichtet. Der innerörtlichen Beschilderung ist zu folgen. Die innerörtliche Umleitung führt für die Fahrtrichtung Diethensdorf/Claußnitz über die S200/Heinrich-Heine-Straße, sowie für die Fahrtrichtung Rochlitz über die nördliche Altstadtumfahrung auf der S201 und der S247", heißt es weiter.



Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 5. April abgeschlossen werden.