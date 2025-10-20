Neue Baustelle in Sachsen: Staatsstraße ab Donnerstag voll gesperrt

Mittweida - Neue Baustelle in Mittelsachsen! Ab Donnerstag wird die S201/Dresdner Straße in Mittweida voll gesperrt.

Ab Donnerstag wird die S201/Dresdner Straße in Mittweida voll gesperrt. (Symbolfoto) © 123rf/mariok

Dann starten laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung.

"Auf rund 350 Metern zwischen der Hausnummer 22 bis kurz vor der Einmündung K 8230/ Zschopaustraße wird die Asphaltdeckschicht vollflächig erneuert und anschließend die Fahrbahnmarkierung neu aufgebracht", heißt es weiter.

Für die Bauarbeiten muss die S201 im Baubereich voll gesperrt werden. Die Umleitung führt von Rossau kommend über die S202 nach Frankenberg, weiter über die B169 und die S200 zurück nach Mittweida. Die Gegenrichtung wird analog dazu umgeleitet.