Neue Baustellen auf den Chemnitzer Straßen: Hier gibt es Sperrungen

Chemnitz - Neue Baustellen ab kommender Woche auf den Straßen in Chemnitz ! Wir sagen Euch, wo gesperrt wird und wo Umleitungen auf Euch zukommen.

Auf der Chemnitzer Straße (Wittgensdorf) kommt es ab Montag zu Straßenbauarbeiten. (Symbolbild) © dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Voll gesperrt wird ab Montag die Chemnitzer Straße (Wittgensdorf) zwischen Zum Kornweg und Clara-Zetkin-Straße. Die Umleitung führt über: Bornaer Straße - Chemnitztalstraße - Untere Hauptstraße. Die Straßenbauarbeiten sollen bis 17. Juli dauern.

Auf der Frankenberger Straße kommt es ab Montag zwischen Hohlweg und Zeißstraße zur Verkehrsraumeinschränkung, die Zufahrt zum Hohlweg wird gesperrt, Umleitung: Dresdner Straße - Margaretenstraße - Frankenberger Straße. Bis 19. Juli sollen die Arbeiten zum Breitbandausbau im 1. Bauabschnitt dauern.

Die Gornauer Straße wird ab Montag zwischen Am Stollen und Reichenhainer Straße voll gesperrt, der Verkehr wird über: Am Stollen - Jägerschlößchenstraße - Reichenhainer Straße umgeleitet. Hier sollen die Arbeiten bis 5. Oktober dauern.

Eine weitere Vollsperrung gibt es ab Montag auf der Stelzendorfer Straße zwischen Ehrlichstraße und Neukirchner Straße. Die Umleitung führt über: Stelzendorfer Straße - Bahnstraße - Südring - Neefestraße - Jagdschänkenstraße. Bis 15. August sollen die Breitbandausbauarbeiten voraussichtlich dauern.

Von Dienstag bis Donnerstag wird die Chemnitzer Straße (Grüna) in Höhe Mühlenstraße voll gesperrt. Der Grund sind Baumschneidearbeiten.