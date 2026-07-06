Neue Baustellen auf den Chemnitzer Straßen: Hier gibt es Sperrungen
Chemnitz - Neue Baustellen ab kommender Woche auf den Straßen in Chemnitz! Wir sagen Euch, wo gesperrt wird und wo Umleitungen auf Euch zukommen.
Voll gesperrt wird ab Montag die Chemnitzer Straße (Wittgensdorf) zwischen Zum Kornweg und Clara-Zetkin-Straße. Die Umleitung führt über: Bornaer Straße - Chemnitztalstraße - Untere Hauptstraße. Die Straßenbauarbeiten sollen bis 17. Juli dauern.
Auf der Frankenberger Straße kommt es ab Montag zwischen Hohlweg und Zeißstraße zur Verkehrsraumeinschränkung, die Zufahrt zum Hohlweg wird gesperrt, Umleitung: Dresdner Straße - Margaretenstraße - Frankenberger Straße. Bis 19. Juli sollen die Arbeiten zum Breitbandausbau im 1. Bauabschnitt dauern.
Die Gornauer Straße wird ab Montag zwischen Am Stollen und Reichenhainer Straße voll gesperrt, der Verkehr wird über: Am Stollen - Jägerschlößchenstraße - Reichenhainer Straße umgeleitet. Hier sollen die Arbeiten bis 5. Oktober dauern.
Eine weitere Vollsperrung gibt es ab Montag auf der Stelzendorfer Straße zwischen Ehrlichstraße und Neukirchner Straße. Die Umleitung führt über: Stelzendorfer Straße - Bahnstraße - Südring - Neefestraße - Jagdschänkenstraße. Bis 15. August sollen die Breitbandausbauarbeiten voraussichtlich dauern.
Von Dienstag bis Donnerstag wird die Chemnitzer Straße (Grüna) in Höhe Mühlenstraße voll gesperrt. Der Grund sind Baumschneidearbeiten.
Fahrbahn der Yorckstraße wird saniert
Am Montag starten auf der Yorckstraße zwischen Fürstenstraße und Augustusburger Straße die Bauarbeiten für die Sanierung der Fahrbahn. Dafür muss halbseitig gesperrt werden, die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 14. August dauern.
Während der Bauarbeiten könnt Ihr die Yorckstraße jederzeit als Einbahnstraße von Augustusburger Straße in Richtung Fürstenstraße befahren. Der Verkehr wird in Richtung Augustusburger Straße über die Fürstenstraße und Zietenstraße umgeleitet.
Die Baukosten belaufen sich auf circa 292.000 Euro.
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Komplexe Baumaßnahme auf Württemberger Straße in Borna-Heinersdorf
Ab Montag kommt es aufgrund von komplexen Baumaßnahmen abschnittsweise zu Vollsperrungen auf der Württemberger Straße zwischen Ludwigsburgstraße und Heidelberger Straße. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Dezember. Insgesamt investieren die Beteiligten circa 700.000 Euro in die Baumaßnahme.
Von Montag bis Freitag kommt es aufgrund von Breitbandausbauarbeiten zur Vollsperrung der Klingerstraße zwischen Oberfrohnaer Straße und Hertzstraße.
Auf der Annaberger Straße wird ab Montag zwischen Schneeberger Straße und Marienberger Straße die Spur stadtauswärts gesperrt, die Umleitung führt über die Zöblitzer Straße und die Schulstraße. Die Arbeiten zum Breitbandausbau sollen bis 24. Juli dauern.
Voll gesperrt wird ab Montag die Eubaer Straße in Höhe Hausnummer 14a. Umleitung: Augustusburger Straße - Walter-Klippel-Straße (Lkw über Kirchweg). Bis 17. Juli soll das Ganze voraussichtlich dauern.
Ebenfalls voll gesperrt wird ab Montag die Slevogtstraße zwischen An der Kohlung und An der Bahnstrecke. Bis 14. August dauern die Arbeiten an der Freileitung.
Titelfoto: Uwe Meinhold