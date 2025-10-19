Neue Baustellen: Hier wird in Chemnitz gesperrt

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche starten in Chemnitz neue Baustellen. Hier lest Ihr, wo Sperrungen und Umleitungen auf Euch zukommen.

In Chemnitz gibt es in der kommenden Woche neue Baustellen. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Noch bis Freitag steht Euch auf dem Südring zwischen Winkelhofer Straße und Wladimir-Sagorski-Straße stadteinwärts nur eine Fahrspur zur Verfügung. Abschnittsweise Straßenbauarbeiten sind der Grund.

Voll gesperrt wird ab Montag die Wittgensdorfer Straße zwischen den Hausnummern 70 und 147. Die Umleitung führt über: Bornaer Straße - Leipziger Straße - Obere Hauptstraße. Die Breitbandausbauarbeiten sollen bis 8. November dauern.

Ebenfalls ab Montag kommt es auf der Leipziger Straße zwischen Hausnummer 124 und 136 zur Fahrbahneinengung stadtauswärts, die Einfahrt Louise-Otto-Straße ist gesperrt, Umleitung: Köthensdorfer Straße, Ausfahrt auf Leipziger Straße ist immer möglich. Die Breitbandausbauarbeiten sollen bis 14. November dauern.

Zu einer Fahrbahneinschränkung kommt es von Mittwoch bis Freitag auf der Zwickauer Straße an der Einmündung Pornitzstraße.