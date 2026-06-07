Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird gesperrt

Chemnitz - Zu den bestehenden Baustellen auf den Chemnitzer Straßen kommen in der kommenden Woche weitere dazu. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.

Unter anderem auf der Clausstraße wird gebaut. (Symbolfoto) © Uwe Meinhold

Die Frankenberger Straße wird ab Montag zwischen Hausnummer 117 und 141 teilweise gesperrt. Grund sind Arbeiten der Telekom in mehreren Bauabschnitten bis zum 19. Juni.

Ebenfalls ab Montag gibt es Einschränkungen auf der Neukirchner Straße in Höhe Siedlerstraße. Im ersten Bauabschnitt werden bis 21. Juni auf der Neukirchner Straße der Gehweg und die Straße teilweise gesperrt, auf der Siedlerstraße die Fahrbahn.