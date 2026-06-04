Wegen Bauarbeiten am Falkeplatz in Chemnitz: Diese Busse und Bahnen fahren ab Montag anders

Chemnitz - Aufgrund der Baustelle am Falkeplatz in Chemnitz wird es ab Montag umfangreiche Änderungen im Bahn- und Busverkehr geben.

Am Falkeplatz kommt es ab Montag zu Änderungen im Linienverkehr. © Kristin Schmidt

Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) mitteilte, kommt es wegen weiterführender Gleisbauarbeiten für das Chemnitzer Modell 4 bis voraussichtlich zum 19. Juli zu Änderungen der Linienführungen.

Die Linie 4 fährt weiterhin eingekürzt zwischen Hutholz und der Ersatz-Haltestelle Falkeplatz/ Museum Gunzenhauser.

Die Linie 1 wird nur zwischen Schönau und Haltestelle Reichsstraße fahren. "Ein Umstieg zur Weiterfahrt Richtung Innenstadt ist an der Haltestelle Marianne-Brandt-Straße in die Linien 23, 31 und operativ in die E31 möglich", heißt es weiter.

Die Linien 23 und 31 fahren ebenfalls verändert und können als Ersatzverkehr zwischen der Haltestelle Marianne-Brandt-Straße über Bahnhof Mitte und Zentralhaltestelle zum Hauptbahnhof genutzt werden.

"Die Linie E31 verkehrt als Verstärker nur im Bedarfsfall zwischen Haltestelle Marianne-Brandt-Str. und Hauptbahnhof. Die Linie 2 verkehrt eingekürzt zwischen Bernsdorf und Innenstadt", so die CVAG weiter.