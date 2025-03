Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt

Chemnitz - In der kommenden Woche gibt es in Chemnitz unter anderem auf der Ringstraße und Wartburgstraße neue Baustellen. Auch auf der A4 kommt es zu Einschränkungen.

Im dritten Bauabschnitt kommt es auf der Einsiedler Hauptstraße zwischen Ortsausgang (Sägewerk) und Am Mühlberg zur Vollsperrung. Umleitung: über B180 - B95 - Erfenschlager Straße - Einsiedler Hauptstraße. Bis 6. Juni sollen die Arbeiten in dem Abschnitt dauern.

Auf der Adelsbergstraße an der Hausnummer 245 a kommt es ab Montag zur Fahrbahneinschränkung stadteinwärts. Bis 31. März sollen die Arbeiten dauern.

Unter anderem wird ab Montag der Kirchweg in Euba gesperrt. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Auf der Hofer Straße (Mittelbach) kommt es ab Montag zwischen Hausnummer 5 und 22 zur halbseitigen Fahrbahneinschränkung. Der Fahrverkehr wird jederzeit gewährleistet. Die Arbeiten zum Breitbandausbau sollen bis 31. März dauern.

Von Montag bis Freitag wird der Kirchweg (Euba) zwischen Eubaer Straße und Augustusburger Straße als Tagesbaustelle von 8 bis 14 Uhr voll gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Hauptstraße Euba.

Auf der Wartburgstraße an der Kreuzung Bernsdorfer Straße kommt es von Montag bis Freitag zur Spursperrung auf der Wartburgstraße in Richtung Bernsdorfer Straße. Auch auf der Bernsdorfer Straße stadteinwärts kommt es zur Sperrung einer Spur. Das Abbiegen ist weiterhin in jede Richtung möglich.

Ab Mittwoch gibt es auf der Hainstraße bei Hausnummer 99 eine Fahrbahneinschränkung. Der Verkehr kann in beide Fahrtrichtungen rollen. Die Arbeiten hier sollen bis 11. April dauern.