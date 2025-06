Vollsperrung ab Dienstag! Arbeiten auf Bundesstraße in Sachsen starten

Lichtenau - Vollsperrung ab Dienstag in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen)!

Ab Dienstag müsst Ihr in Lichtenau eine Umleitung in Kauf nehmen. (Symbolfoto) © Angelika Warmuth/dpa

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilt, starten dann die Arbeiten an der B107 zwischen dem Ortsausgang Auerswalde und dem Abzweig Karl-Liebknecht-Straße in Lichtenau.

"Auf dem Abschnitt werden Fahrbahnschäden durch eine teilweise Erneuerung der Asphaltdeck- und der Asphaltbinderschicht behoben", heißt es weiter. Die B107 muss ab Dienstag im Bereich der Baustelle voll gesperrt werden.

Die Baumaßnahme schließt direkt an die Arbeiten zwischen dem Ortsausgang Markersdorf/Kolonie und dem Abzweig Köthensdorf an, die am Freitag beendet wurden.

Umgeleitet wird der Verkehr aufgrund der Vollsperrung von Chemnitz kommend ab Einmündung Wittgensdorf über die K6152 zum Kreisverkehr Wasserschänke nach Hartmannsdorf, von dort über die Herrenhaider Straße/Neue Herrenhaider Straße nach Burgstädt und über die S241 zurück bis zur B107 nach Markersdorf.