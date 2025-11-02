Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche gibt es neue Baustellen in der Stadt. Wir sagen Euch, wo Sperrungen in Chemnitz auf Euch zukommen.
Halbseitig gesperrt bleibt die Chemnitzer Straße (Wittgensdorf) im Kreuzungsbereich Fabrikstraße noch bis zum 12. November.
Noch bis 30. November bleibt aufgrund einer Sicherheitssperrung am Zöllnerplatz zwischen Müllerstraße und Lohrstraße die halbseitige Sperrung mit Ampelregelung bestehen.
Auf der Braunsdorfer Straße zwischen Ortelsdorfer Straße und Mittweidaer Straße kommt es ab Montag zur Vollsperrung (Tagesbaustelle). Bis 14. November finden hier Kanalreinigungsarbeiten statt.
Voll gesperrt wird ebenfalls ab Montag die Stollberger Straße bei Hausnummer 50. Bis 25. November dauern hier die Arbeiten.
Zusätzliche Sperrung im Bereich Dammweg in Chemnitz-Furth
Zusätzlich zur bestehenden Vollsperrung (Umleitung: Chemnitztalstraße - Bornaer Straße - Blankenburgstraße) zwischen Fischweg und Blankenburgstraße kommt es ab Montag auf dem Dammweg zur halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung im Bereich Dammweg/Blankenburgstraße. Das koordinierte Bauvorhaben soll bis 19. Dezember dauern.
Ab Montag wird die Wartburgstraße in Höhe Vettersstraße und Hausnummer 42 halbseitig gesperrt. Die Arbeiten zum Breitbandausbau sollen bis 12. Dezember dauern.
Von Dienstag bis Freitag kommt es auf dem Südring im Kreuzungsbereich Adelsbergstraße zu einer Einschränkung stadtauswärts.
Titelfoto: Ralph Kunz