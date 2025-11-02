Neue Baustellen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gesperrt

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche gibt es neue Baustellen in der Stadt. Wir sagen Euch, wo Sperrungen in Chemnitz auf Euch zukommen.

Die Sicherheitssperrung am Zöllnerplatz zwischen Müllerstraße und Lohrstraße ist weiterhin nötig. © privat

Halbseitig gesperrt bleibt die Chemnitzer Straße (Wittgensdorf) im Kreuzungsbereich Fabrikstraße noch bis zum 12. November.

Noch bis 30. November bleibt aufgrund einer Sicherheitssperrung am Zöllnerplatz zwischen Müllerstraße und Lohrstraße die halbseitige Sperrung mit Ampelregelung bestehen.

Auf der Braunsdorfer Straße zwischen Ortelsdorfer Straße und Mittweidaer Straße kommt es ab Montag zur Vollsperrung (Tagesbaustelle). Bis 14. November finden hier Kanalreinigungsarbeiten statt.

Voll gesperrt wird ebenfalls ab Montag die Stollberger Straße bei Hausnummer 50. Bis 25. November dauern hier die Arbeiten.