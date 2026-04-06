Neue Baustellen in Chemnitz: Mehrere Sperrungen auf Zwickauer Straße

Chemnitz - Mehrere Sperrungen auf der Zwickauer Straße, Vollsperrung im Lutherviertel - nach Ostern geht es weiter mit den Baustellen auf den Straßen in Chemnitz . Wir sagen Euch, wo ab Dienstag gesperrt wird.

Ab Dienstag kommt es unter anderem auf der Oberfrohnaer Straße zu Einschränkungen aufgrund einer Baustelle. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Ernst-Enge-Straße in Höhe der Carl-von-Ossietzky-Straße wird von Dienstag bis Freitag voll gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Hans-Ziegler-Straße.

Von Dienstag bis Samstag kommt es auf der Mühlenstraße in Höhe Müllerstraße zu einer teilweisen Sperrung der Fahrbahn.

Auch auf der Oberfrohnaer Straße in Höhe Hausnummer 143 müsst Ihr Euch ab Dienstag auf eine halbseitige Sperrung einstellen. Bis 24. April sollen die Arbeiten hier dauern.

Voll gesperrt wird ab Dienstag die Annaberger Straße in Höhe Berbisdorfer Straße (Harthauer Berg). Die Umleitung führt über: B180 - B174 - Südring. Hier wird bis 30. Juni die Fahrbahn erneuert.

Die Leipziger Straße zwischen Wittgensdorfer Straße und Bornaer Straße wird ab Dienstag teilweise gesperrt. Grund ist eine Abwasser-Kanalbefahrung bis 17. April.

Aufgrund von Baumaßnahmen kommt es laut CVAG ab Dienstag zur Vollsperrung der Einsiedler Straße zwischen Berbisdorfer Straße und Dittersdorfer Weg. Bis voraussichtlich 17. April sollen die Arbeiten hier dauern.