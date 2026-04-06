Neue Baustellen in Chemnitz: Mehrere Sperrungen auf Zwickauer Straße
Chemnitz - Mehrere Sperrungen auf der Zwickauer Straße, Vollsperrung im Lutherviertel - nach Ostern geht es weiter mit den Baustellen auf den Straßen in Chemnitz. Wir sagen Euch, wo ab Dienstag gesperrt wird.
Die Ernst-Enge-Straße in Höhe der Carl-von-Ossietzky-Straße wird von Dienstag bis Freitag voll gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Hans-Ziegler-Straße.
Von Dienstag bis Samstag kommt es auf der Mühlenstraße in Höhe Müllerstraße zu einer teilweisen Sperrung der Fahrbahn.
Auch auf der Oberfrohnaer Straße in Höhe Hausnummer 143 müsst Ihr Euch ab Dienstag auf eine halbseitige Sperrung einstellen. Bis 24. April sollen die Arbeiten hier dauern.
Voll gesperrt wird ab Dienstag die Annaberger Straße in Höhe Berbisdorfer Straße (Harthauer Berg). Die Umleitung führt über: B180 - B174 - Südring. Hier wird bis 30. Juni die Fahrbahn erneuert.
Die Leipziger Straße zwischen Wittgensdorfer Straße und Bornaer Straße wird ab Dienstag teilweise gesperrt. Grund ist eine Abwasser-Kanalbefahrung bis 17. April.
Aufgrund von Baumaßnahmen kommt es laut CVAG ab Dienstag zur Vollsperrung der Einsiedler Straße zwischen Berbisdorfer Straße und Dittersdorfer Weg. Bis voraussichtlich 17. April sollen die Arbeiten hier dauern.
Mehrere Sperrungen auf Zwickauer Straße
Auf der Zwickauer Straße beginnen am Dienstag auf gleich drei Abschnitten Bauarbeiten. Es kommt zu Einschränkungen im Straßenverkehr.
Zwischen Karl-Drais-Straße und Stelzendorfer Straße finden bis 17. April Straßenbauarbeiten statt.
Zwischen Karl-Seibt-Straße und Mitschurinstraße finden bis 8. Mai ebenfalls Bauarbeiten statt.
In Höhe der Hausnummer 358 werden bis 17. April Medienanschlüsse verlegt.
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Vollsperrung im Chemnitzer Lutherviertel
Ab Dienstag startet im Lutherviertel eine neue Baustelle.
Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) erneuert auf der Melanchthonstraße (Lutherviertel) die Abwasserkanalisation.
Aufgrund der Baumaßnahmen muss die Straße bis 29. Mai voll gesperrt werden. Fußgänger werden an der Baustelle vorbei geleitet.
Die Baukosten der Maßnahme betragen circa 210.000 Euro.
Titelfoto: Ralph Kunz