Neue Baustellen in Chemnitz: Sperrungen auf Neefestraße und Reitbahnstraße
Chemnitz - Zahlreiche Einschränkungen erwarten Euch in der kommenden Woche auf den Straßen in Chemnitz. Wir sagen Euch, wo neue Baustellen starten.
Zur Vollsperrung kommt es ab Montag auf der Blankenburgstraße in Höhe von Hausnummer 100, die Umleitung führt über: Dammweg - Chemnitztalstraße - Bornaer Straße. Die Kanalarbeiten sollen bis 31. Juli dauern.
Ebenfalls voll gesperrt wird ab Montag die Chemnitzer Straße (Klaffenbach) in Höhe Hausnummer 5. Der Verkehr wird über: Würschnitztalstraße - Bahnhofstraße - Hauptstraße - Chemnitzer Straße - Wolgograder Allee umgeleitet. Bis 24. Juli sollen die Arbeiten hier voraussichtlich dauern.
Teilweise gesperrt wird ab Montag die Hans-Sachs-Straße in Höhe Uferstraße. Umleitung: Augustusburger Straße - Zieschestraße - Bernhardstraße. Der 1. Bauabschnitt soll bis 7. August dauern.
Auch die Kopernikusstraße wird ab Montag in Höhe Sterzelstraße teilweise gesperrt. Bis 14. August kommt es hier zu Einschränkungen.
Wegen Gleisbauarbeiten wird die Reitbahnstraße in Höhe Annenstraße ab Montag teilweise gesperrt, die Umleitung führt über: Ritterstraße - Zschopauer Straße bzw. Moritzstraße - Zschopauer Straße. Die Instandsetzungsarbeiten an der Überfahrt dauern voraussichtlich bis 27. Juli.
Von Montag bis 31. Juli kommt es auf der Zietenstraße in Höhe Gießerstraße wegen Kanalarbeiten zu Verkehrsraumeinschränkungen.
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Bauarbeiten auf Clausstraße gehen weiter: Vollsperrung bis Jahresende
Die Straßen-, Kanal- und Leitungsbauarbeiten auf der Clausstraße gehen weiter. Ab Montag wird im zweiten Bauabschnitt zwischen Hausnummer 11 und 23, inklusive der Kreuzung Bernhardstraße voll gesperrt. Umleitung für beide Fahrtrichtungen: Charlottenstraße - Reineckerstraße - Adelsbergstraße - Augustusburger Straße. Der Abschnitt soll bis 23. Dezember dauern.
Voll gesperrt wird ab Montag auch die Trützschlerstraße zwischen Georg-Weerth-Straße und Kieselhausenstraße inklusive des Kreuzungsbereichs Trützschlerstraße/Georg-Weerth-Straße. Der Verkehr wird über: Oberfrohnaer Straße - Kalkstraße - Limbacher Straße umgeleitet. Das koordinierte Bauvorhaben soll bis 14. August dauern.
Die Zwickauer Straße wird zwischen Hohensteiner Straße und Neefestraße wegen Arbeiten zum Breitbandausbau von Montag bis 1. August teilweise gesperrt.
Ebenfalls wegen Breitbandausbauarbeiten wird die Frankenberger Straße zwischen Hohlweg und Zeißstraße ab Dienstag teilweise gesperrt. Umleitung: Dresdner Straße - Margaretenstraße - Frankenberger Straße. Der 2. Bauabschnitt soll bis 24. Juli dauern.
Auf der Neefestraße kommt es von Mittwoch bis Freitag zwischen Jaenickestraße und Südring zur Sperrung der stadtauswärtigen Fahrspur. Umleitung für Südring: Jaenickestraße - Zwickauer Straße - Stelzendorfer Straße - Nauwerkstraße - Bahnstraße. Die Zufahrt Richtung Autobahn weiter auf die Neefestraße ist laut Stadt möglich. Grund für die Einschränkungen ist die Sanierung von Schachtabdeckungen.
Am Donnerstag wird die Limbacher Straße (Röhrsdorf) in Höhe Hausnummer 73 bis 83 wegen Freileitungsarbeiten teilweise gesperrt.
Titelfoto: Uwe Meinhold