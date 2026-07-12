Neue Baustellen in Chemnitz: Sperrungen auf Neefestraße und Reitbahnstraße

Chemnitz - Zahlreiche Einschränkungen erwarten Euch in der kommenden Woche auf den Straßen in Chemnitz . Wir sagen Euch, wo neue Baustellen starten.

Auf der Reitbahnstraße in Höhe Annenstraße starten am Montag Gleisbauarbeiten. Es kommt zu Einschränkungen. © Sven Gleisberg

Zur Vollsperrung kommt es ab Montag auf der Blankenburgstraße in Höhe von Hausnummer 100, die Umleitung führt über: Dammweg - Chemnitztalstraße - Bornaer Straße. Die Kanalarbeiten sollen bis 31. Juli dauern.

Ebenfalls voll gesperrt wird ab Montag die Chemnitzer Straße (Klaffenbach) in Höhe Hausnummer 5. Der Verkehr wird über: Würschnitztalstraße - Bahnhofstraße - Hauptstraße - Chemnitzer Straße - Wolgograder Allee umgeleitet. Bis 24. Juli sollen die Arbeiten hier voraussichtlich dauern.

Teilweise gesperrt wird ab Montag die Hans-Sachs-Straße in Höhe Uferstraße. Umleitung: Augustusburger Straße - Zieschestraße - Bernhardstraße. Der 1. Bauabschnitt soll bis 7. August dauern.

Auch die Kopernikusstraße wird ab Montag in Höhe Sterzelstraße teilweise gesperrt. Bis 14. August kommt es hier zu Einschränkungen.

Wegen Gleisbauarbeiten wird die Reitbahnstraße in Höhe Annenstraße ab Montag teilweise gesperrt, die Umleitung führt über: Ritterstraße - Zschopauer Straße bzw. Moritzstraße - Zschopauer Straße. Die Instandsetzungsarbeiten an der Überfahrt dauern voraussichtlich bis 27. Juli.

Von Montag bis 31. Juli kommt es auf der Zietenstraße in Höhe Gießerstraße wegen Kanalarbeiten zu Verkehrsraumeinschränkungen.