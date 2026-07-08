Neue Baustelle auf B95: Monatelange Vollsperrung!
Burkhardtsdorf/Chemnitz - Auf der B95 am Harthauer Berg wurde vor wenigen Wochen die Fahrbahn erneuert. Nun startet bald eine neue Baustelle auf der Bundesstraße.
Nach fast drei Monaten Bauzeit wurde der Harthauer Berg am 30. Juni wieder für den Verkehr freigegeben. Die Fahrbahn der B95 wurde in dem 1,5 Kilometer langen Abschnitt - ab dem südlichen Ortsausgang von Chemnitz bis einschließlich der Kreuzung mit der Berbisdorfer Straße/Landwirtschaftsstraße - erneuert.
Doch nun startet bald eine neue Baustelle auf der Bundesstraße, inklusive weiträumiger Umleitung. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, beginnen am 10. August die Arbeiten in Burkhardtsdorf.
Auf circa zwei Kilometern von der Fußgängerampel "Am Auenberg" bis kurz vor der Einmündung der K6115/Klaffenbacher Hauptstraße in die B95 in Richtung Chemnitz wird die Fahrbahn erneuert.
Auch der Buswendeplatz in Fahrtrichtung Chemnitz soll saniert werden.
Verkehr wird weiträumig umgeleitet
Die Gesamtbaumaßnahme ist in zwei Abschnitte unterteilt:
- erster Teilabschnitt: Bauanfang bis Höhe Einmündung Am Niclasberg
- zweiter Teilabschnitt: Einmündung Am Niclasberg bis Bauende
Während der Arbeiten wird die B95 voll gesperrt. Der Verkehr wird während der gesamten Bauzeit weiträumig über die B95 in Burkhardtsdorf, weiter über die B180 durch Dittersdorf und Gornau sowie über die B174 in Adelsberg und anschließend über den Chemnitzer Südring zurück zur B95 umgeleitet.
"Der Busverkehr sowie Rettungsfahrzeuge erhalten eine separate Verkehrsführung. Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs werden gebeten, die Aushänge zu Fahrplanänderungen an den betroffenen Haltestellen zu beachten", so das LASuV weiter.
Die Arbeiten sollen voraussichtlich Mitte 2028 abgeschlossen werden. Die Kosten der Maßnahme liegen bei circa 3,5 Millionen Euro.
Titelfoto: Ralph Kunz