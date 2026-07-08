Neue Baustelle auf B95: Monatelange Vollsperrung!

Burkhardtsdorf/Chemnitz - Auf der B95 am Harthauer Berg wurde vor wenigen Wochen die Fahrbahn erneuert . Nun startet bald eine neue Baustelle auf der Bundesstraße.

Auf der B95 am Harthauer Berg südlich von Chemnitz in Richtung Burkhardtsdorf wurde vor wenigen Wochen die Fahrbahn erneuert. Nun startet eine neue Baustelle auf der Bundesstraße. © Ralph Kunz

Nach fast drei Monaten Bauzeit wurde der Harthauer Berg am 30. Juni wieder für den Verkehr freigegeben. Die Fahrbahn der B95 wurde in dem 1,5 Kilometer langen Abschnitt - ab dem südlichen Ortsausgang von Chemnitz bis einschließlich der Kreuzung mit der Berbisdorfer Straße/Landwirtschaftsstraße - erneuert.

Doch nun startet bald eine neue Baustelle auf der Bundesstraße, inklusive weiträumiger Umleitung. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, beginnen am 10. August die Arbeiten in Burkhardtsdorf.

Auf circa zwei Kilometern von der Fußgängerampel "Am Auenberg" bis kurz vor der Einmündung der K6115/Klaffenbacher Hauptstraße in die B95 in Richtung Chemnitz wird die Fahrbahn erneuert.

Auch der Buswendeplatz in Fahrtrichtung Chemnitz soll saniert werden.