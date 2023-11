Neue Baustellen in Chemnitz und Umland: Sperrungen ab kommender Woche

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr mit Einschränkungen auf den Straßen in Chemnitz und im Umland rechnen. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird.

Weiterhin Vollsperrung auf der S218 von der B174 in Reitzenhain bis zum Abzweig der K8104 nach Satzung. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Die Bauarbeiten auf der S218 laufen bereits seit Ende September dieses Jahres. Zwischen Reitzenhain und Steinbach wird hier die Farbahn erneuert. Am Montag wird nun mit dem zweiten Bauabschnitt, der sich von der B174 in Reitzenhain bis zum Abzweig der K 8104 nach Satzung erstreckt, begonnen.

Die S218 bleibt weiterhin voll gesperrt.

"Für den Pkw- und ÖPNV-Verkehr von und nach Satzung wird eine Umleitung über das ehemalige Zollgelände in Reitzenhain ausgewiesen. Die im Baufeld befindliche Bushaltestelle am Salzhaus wird nicht bedient. Die Bushaltestelle für sämtliche Linien wird an der B174 in Höhe des Rathauses Reitzenhain eingerichtet", teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit.

Der Lkw-Verkehr wird weiträumig umgeleitet: von Reitzenhain über die B174 nach Marienberg, von dort über die S221 über Großrückerswalde und Mauersberg bis zur S218 und weiterführend über Arnsfeld und Steinbach nach Satzung, in der Gegenrichtung analog.

Das gesamte Bauvorhaben wird voraussichtlich bis Mitte Dezember abgeschlossen sein.

Im 1. Bauabschnitt zwischen den Abzweigen der K7104 und K8104 finden weiterhin Arbeiten statt, daher ist hier keine Durchfahrt möglich.