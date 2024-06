30.06.2024 08:05 1.436 Neue Sperrungen in Chemnitz: Hier wird in der kommenden Woche gebaut

In der kommenden Woche gibt es wieder neue Baustellen in Chemnitz. Wir sagen Euch, wo gesperrt wird und wo Ihr Umleitungen in Kauf nehmen müsst.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz! Unter anderem erwarten Euch in der kommenden Woche Sperrungen auf der Stollberger Straße und der Frankenberger Straße. Die Richard-Tauber-Straße muss ab Montag abschnittsweise voll gesperrt werden. © Ralph Kunz Ab Montag kommt es zu Einschränkungen auf der Georgstraße an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Straße. Die Kabelarbeiten sollen bis 4. August dauern. Aufgrund von Straßenbauarbeiten kommt es von Montag bis 22. Juli zur Vollsperrung der Bahnhofstraße in Niederwiesa zwischen Talstraße und Schulzentrum in Niederwiesa. Ebenfalls ab Montag werden die Richard-Tauber-Straße und die beiden Zufahrten bzw. Zugänge zum Theaterplatz im Bereich des Hotels Chemnitzer Hof und der St. Petrikirche Ebenfalls ab Montag werden dieund die beiden Zufahrten bzw. Zugänge zum Theaterplatz im Bereich des Hotels Chemnitzer Hof und der St. Petrikirche saniert und umgestaltet . Dazu muss die Richard-Tauber-Straße abschnittsweise voll gesperrt werden. Die Zufahrt zur Tiefgarage Theaterplatz ist weiterhin möglich, Bauende ist für Mitte November geplant. Halbseitig gesperrt wird die Frankenberger Straße zwischen Harrasstraße und Mittweidaer Straße ab Montag. Bis 2. August finden hier Kanalbauarbeiten statt. Die Gesamtmaßnahme dauert voraussichtlich bis 31. Oktober. Chemnitz Baustellen Kreuzung im Erzgebirge wird saniert: Sperrungen nötig Auf der Geibelstraße an der Einmündung Adelsbergstraße wird ab Montag eine Fahrtrichtung gesperrt, Umleitung: Augustusburger Straße - Kreherstraße - Bernhardstraße. Die Kanalbauarbeiten sollen bis 19. Juli dauern. Sperrungen auf Stollberger Straße Unter anderem auf der Stollberger Straße finden ab Montag Bauarbeiten statt. (Symbolbild) © 123RF/kasto Halbseitig gesperrt wird ab Montag die Guerickestraße zwischen Zwickauer Straße und Nansenstraße. Die Brückenbauarbeiten dauern bis 31. Dezember dieses Jahres. Aufgrund von Straßenbauarbeiten kommt es auf der Stollberger Straße an der Brücke über Südring zur Sperrung der Fahrspur stadtauswärts auf dem Brückenbauwerk, der Verkehr wird stadtauswärts über: Straße Usti nad Labem - Südring - Stollberger Straße umgeleitet. Bis 12. Juli sollen die Arbeiten dauern. Ebenfalls auf der Stollberger Straße kommt es von Montag bis 12. Juli zwischen Straße Usti nad Labem und Dr.-Salvador-Allende-Straße zur Sperrung der Fahrspur stadtauswärts, hier gilt Einbahnstraßenregelung stadteinwärts, Umleitung stadtauswärts: Straße Usti nad Labem - Südring - Stollberger Straße. Chemnitz Baustellen Stolperfallen am Chemnitzer Stadtbad werden entschärft Stadtauswärts wird ab Montag die Straße Weißer Weg zwischen Hausnummer 38 und Beutenbergstraße gesperrt. Bis 29. Juli sollen die Arbeiten hier dauern. Am Mittwoch wird von 19 bis 23 Uhr auf der Reitbahnstraße zwischen Annenstraße und Clara-Zetkin-Straße eine Fahrtrichtung gesperrt, Umleitung führt über: Annenstraße - Brauhausstraße - Clara-Zetkin-Straße. Auf der Yorckstraße in Höhe Fürstenstraße kommt es von Mittwoch bis Freitag zu einer Einschränkung aufgrund einer Störungsbeseitigung. Brückenbau für Premiumradweg an der Kalkstraße startet Hier wird ab Montag eine Brücke für den Premiumradweg über die Kalkstraße gebaut. © Uwe Meinhold Am Montag beginnen die Bauarbeiten für die circa 185 Meter lange Brücke des Premiumradwegs Wüstenbrand-Chemnitz an der Kalkstraße. Fertiggestellt werden sollen die Arbeiten Ende Oktober 2025. "Damit wird ein wichtiges Kriterium der Förderbedingungen für den Premiumradweg erfüllt", teilte die Stadt mit. Zwischen den Geländern wird die Brücke 4,5 Meter breit werden. Wenn die Brückenteile angeliefert und montiert werden, muss die Kalkstraße mehrfach voll gesperrt werden. "Die Sperrungen für Anlieferungen werden jeweils wochentags von 22 bis 4 Uhr erfolgen. Für die Montage der Brücke wird die Kalkstraße dann an einem Wochenende von Freitag, 22 Uhr bis Montag 4 Uhr gesperrt werden. Die genauen Termine werden mit allen Beteiligten mindestens fünf Wochen vor Inanspruchnahme abgestimmt", heißt es weiter aus dem Rathaus. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf circa 7,8 Mio. Euro. Brücke Guerickestraße über den Kappelbach wird saniert Wie die Stadt mitteilte, startet in der kommenden Woche die Sanierung der Brücke Guerickestraße über den Kappelbach. Die Brücke wird jeweils halbseitig gebaut, damit die Zufahrt zur Schule und zum Wohngebiet gewährleistet ist. Die Instandsetzung erfolgt in zwei größeren Abschnitten. "Um das alte Straßenniveau zu erreichen, erhält die Brücke einen Straßenaufbau. Der Straßenquerschnitt entspricht im Wesentlichen dem jetzigen Querschnitt", heißt es weiter aus dem Rathaus. Die Brücke Guerickestraße soll bis Ende Dezember dieses Jahres fertiggestellt werden. Die Baukosten belaufen sich auf circa 800.000 Euro. Arbeiten auf A72 Bis 12. August wird es in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Stollberg-West und Chemnitz Süd einspurig. Grund dafür sind Arbeiten an Schutzeinrichtungen.

Titelfoto: 123RF/kasto