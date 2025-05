Vollsperrung nötig: Baustelle im Erzgebirge dauert bis Herbst 2026

Neuhausen/Erzg. - In Neuhausen im Erzgebirge gibt es ab Mitte Juni Einschränkungen auf der S211. Der Grund sind umfangreiche Bauarbeiten.

Ab Mitte Juni soll die S211 in Neuhausen gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) starten am 16. Juni die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der S211 in Neuhausen und für den Neubau von zwei Brückenbauwerken in Neuhausen.

"Auf einer Länge von rund 290 Metern wird die Staatsstraße inklusive Gehweg grundhaft ausgebaut. Die neuen Brücken entstehen als Rahmenbauwerke mit Stützweiten von 12,80 Metern und 5,50 Metern. Zusätzlich werden zwei neue Bushaltestellen errichtet", heißt es weiter.

Die bestehende Stützmauer entlang der S211 muss zwischen den beiden Brücken auf einer Länge von rund 110 Metern zurückgebaut und neu errichtet werden.

Die vorhandene Werksüberfahrt bleibt laut LASuV erhalten.