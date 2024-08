01.08.2024 11:42 Sperrung nötig! Arbeiten auf Bundesstraße in Sachsen starten

In den kommenden Tagen starten die Arbeiten auf den Baustellen an der B175 in Werdau und auch in Döbeln.

Von Claudia Ziems

Döbeln/Werdau - An der B175 in Döbeln und auch in Werdau starten in den kommenden Tagen Bauarbeiten. An der B175/Grimmaische Straße in Döbeln wird am Montag im letzten Teilabschnitt gearbeitet. (Symbolbild) © 123RF/stgrafix Bereits ab dem morgigen Freitag wird an der B175/Grimmaische Straße in Döbeln der nächste Teilabschnitt zwischen der Schulstraße und Sandhäuser fertig. Am Montag soll dann der letzte Teilabschnitt zwischen der Hainstraße und der Schulstraße starten. Dieser soll voraussichtlich bis Ende August abgeschlossen werden. Chemnitz Baustellen Monatelange Vollsperrung in Chemnitz: Bauarbeiten starten am Montag Während der Bauzeit muss die B175 wieder voll gesperrt werden. Es wird die bisherige Umleitung eingerichtet, die über die B169, die S32 und städtische Straßen verläuft. Erneuerungsarbeiten auf B175 in Werdau Aufgrund der Sperrung der B175 in Werdau müsst Ihr eine Umleitung in Kauf nehmen. (Symbolbild) © dpa/Angelika Warmuth Am 12. August starten dann die Arbeiten an der B175/Ronneburger Straße in Werdau. Hier soll unter anderem auf circa 400 Metern die Fahrbahn gefräst und neu asphaltiert werden. Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Vom 12. bis voraussichtlich 25. August wird im ersten Bauabschnitt zwischen der Zufahrt zur Notaufnahme bis zur Zufahrt zum Parkplatz des Krankenhauses gearbeitet. Beide Zufahrten sollen in der Zeit mindestens halbseitig befahrbar bleiben. Die Zufahrt zur Pleißental-Klinik ist aus Richtung Werdau-Zentrum möglich. Chemnitz Baustellen Baustelle im Erzgebirge startet: Staatsstraße voll gesperrt! Der zweite Bauabschnitt, der voraussichtlich vom 26. August bis 6. September dauert, umfasst den Bereich zwischen der Zufahrt zum Krankenhaus-Parkplatz bis zur Auffahrt zur S289. Die Auffahrt zur S289 und die Zufahrt zur Notaufnahme bleiben uneingeschränkt, der Parkplatz halbseitig befahrbar. Die Zufahrt zur Pleißental-Klinik ist nur aus Richtung Langenbernsdorf möglich. Während der Arbeiten muss die B175 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die S289/Westtrasse und ab Langenbernsdorf auf der S314/Hauptstraße zurück zur B175 umgeleitet. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog dazu.

