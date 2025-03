Sperrungen im Erzgebirge: Zwei Staatsstraßen dicht

Grund ist die Erneuerung der Bankette an der S226/Wolkensteiner Straße am Ortseingang von Lengefeld in Höhe des SEAT-Autohauses.

Ab Donnerstag wird auch die S223 voll gesperrt. (Symbolbild) © 123rf/mariok

Die nächste Baustelle startet direkt im Anschluss. Ab kommenden Donnerstag erfolgt dann die Banketterneuerung an der S223/Augustusburger Straße am Ortsausgang von Lengefeld nahe der Lautenbachtalstraße. Diese Maßnahme soll voraussichtlich am 11. April fertig sein.

Die Arbeiten erfolgen auch hier unter Vollsperrung der Staatsstraße. Der Verkehr wird auf der S223 bis Börnichen umgeleitet, weiter über die S227 und B174 bis Heinzebank und über die B101 und S223 zurück nach Lengefeld. Die Umleitung in der Gegenrichtung verläuft analog dazu.

Bis Ende Mai folgen weitere Sanierungsarbeiten der ehemaligen Umleitungsstrecke an der S235 in Unterwaldkirchen, am Witzschdorfer Kreuz, an der S228 Scharfenstein und an der B174 Abfahrt Zschopau Süd.

Circa 250.000 Euro soll die Baumaßnahme kosten.