Sperrungen in Chemnitz und Umgebung: Hier wird in der kommenden Woche gebaut

Chemnitz - Neue Baustellen in Chemnitz und Umgebung! In der kommenden Woche gibt es unter anderem Einschränkungen auf der Annaberger und der Frankenberger Straße in Chemnitz.

Noch bis 15. Dezember ist die Straße An der Markthalle zwischen Hartmannstraße und Seeberplatz voll gesperrt. Umleitung: Hartmannstraße - Theaterstraße - An der Markthalle. Der Ersatzneubau der Fernwärmetrasse befindet sich im 2. Bauabschnitt.

Auf der A72 zwischen den Anschlussstellen Hartenstein und Stollberg-Nord kommt es noch bis 30. November zu einer geänderten Verkehrsführung. (Archivbild) © Peter Zschage

Auf der A72 kommt es bis voraussichtlich zum 30. November in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Hartenstein und Stollberg-Nord weiterhin zu einer geänderten Verkehrsführung. Grund sind Erneuerungsmaßnahmen der Fahrbahn. In Richtung Leipzig bleibt die Last- und Überholspur gesperrt. Der Verkehr wird zweispurig über die Standspur und eine übergeleitete Fahrspur über die Richtungsfahrbahn Hof geführt. In Richtung Hof rollt der Verkehr ebenfalls zweispurig über die Stand- und Lastspur.

Ebenfalls auf der A72 werden von Montag bis Donnerstag in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Röhrsdorf und Niederfrohna abschnittsweise die Stand- und Lastspur bzw. die Last- und Überholspur gesperrt. Hier finden Sanierungsarbeiten statt. In dieser Zeit wird in Richtung Hof die Auffahrt an der Anschlussstelle Hartmannsdorf ebenfalls gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Niederfrohna umgeleitet.

Noch bis 17. November wird auf der A4 in Richtung Aachen zwischen dem Autobahnkreuz Chemnitz und der Anschlussstelle Wüstenbrand die zweite Überholspur gesperrt. Grund dafür sind Erneuerungsarbeiten.

Der Verkehr wird zweispurig daran vorbeigeführt.