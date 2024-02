Staatsstraßen im Erzgebirge gesperrt: Baustellen starten

Auf der S261 und auf der S211 im Erzgebirge kommt es in den kommenden Wochen zu Baumaßnahmen. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, starten am 19. Februar die Arbeiten auf der S261 für den Ersatzneubau der Brücke über den Abebach im Seidelsgrund ("Fünf-Pfeng-Brückl").

Grund sind Tragfähigkeitsschäden beim bestehenden Brückenbauwerk, das bereits in der nutzbaren Brückenbreite beschränkt wurde.

"Der Ersatzneubau der Brücke wird in Form eines Stahlbetonrahmenbauwerks errichtet. Die Bauwerksgründung erfolgt flach. Das Bauwerk wird anschließend überschüttet und die S261 darauf errichtet. Im Rahmen des Vorhabens erfolgt zudem eine Fahrbahnerneuerung der S261 zwischen dem Abzweig K7110 und der B101", heißt es weiter.

Vom 19. bis voraussichtlich 23. Februar wird die S261 für bauvorbereitende Maßnahmen voll gesperrt. Der Verkehr wird aus Richtung der B95 (Schönfeld) über die K7110 in Richtung Neundorf, die S222 in Richtung Falkenbach und die B101 in Richtung Thermalbad Wiesenbad zurück zur S261 umgeleitet, in der Gegenrichtung analog.



"Nach dem Abschluss der Bauvorbereitungsmaßnahmen wird die S261 bis voraussichtlich Mitte März 2024 voll befahrbar sein. Ab Mitte März 2024 wird die S261 für die Gesamtbaumaßnahme zwischen dem Abzweig K7110 und der B101 wieder voll gesperrt. Die Sperrung wird hier voraussichtlich bis Ende 2024 bestehen bleiben", so das LASuV weiter.

Die Kosten für das gesamte Vorhaben betragen rund zwei Millionen Euro. Voraussichtlich bis Ende 2024 soll die Baumaßnahme fertiggestellt werden.