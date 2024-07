Straßensanierung jetzt mitten in Chemnitz: Hilfe, meine Bar liegt jetzt in der Baustelle!

Chemnitz - Während Besucher sich auf den Start des Weinfestes am heutigen Freitag freuen, hat der Inhaber von der Bar "Ponytail", Lars Höppe (44), Sorgen: Die Stadt Chemnitz hat mitten im Sommer direkt vor seiner Bar eine Baustelle errichtet. Doch der Gastronom weiß sich vorerst zu helfen.

Lars Höppe (44) ist genervt, weil sich vor seiner Bar "Ponytail" eine große Baustelle befindet. © Kristin Schmidt

Die Arbeiten in der Lohstraße und Börnichsgasse begannen am 15. Juli. "Ziel der Baumaßnahme ist der Ausbau der in schlechtem Zustand befindlichen Straßen und die Gewährleistung des Zuganges zu den Wohnungen und Ladeneinheiten", erklärt das Rathaus.



Weinfest-Veranstalter André Gruhle (50) sieht die Situation im Hinblick auf die dreiwöchige Sause gelassen: "Das ist kein Problem für uns." Besucher und Lieferanten würden andere Zufahrtswege benutzen.

Für Lars Höppe ist es hingegen ein Problem, weil sich direkt vor seinem Haupteingang jetzt Bauarbeiter tummeln. Nur ein schmaler Weg führt zwischen Getreidemarkt und Jakobikirchplatz zum Eingang in das 2018 gegründete Lokal.



"Es ist schön, eine ordentliche Straße zu haben. Aber der Zeitpunkt ist kritisch", erklärt Lars Höppe. Dies mache sich bei den Gästen bemerkbar: Die Besucherzahlen seien zurückgegangen.

Für das Weinfest macht sich Höppe weniger Sorgen, weil die Leute und Zulieferer vor allem über die Innere Klosterstraße und Webergasse kämen.