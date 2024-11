Südring: Verkehr zwischen Bernsdorfer und Zschopauer Straße wieder vierspurig

Chemnitz - Gute Nachrichten für Autofahrer in Chemnitz : Der Verkehr auf dem Südring zwischen der Bernsdorfer Straße und der Abfahrt Zschopauer Straße rollt wieder auf allen vier Spuren.

Der Südring ist wieder voll befahrbar. (Archivbild) © Uwe Meinhold

Im Laufe des Donnerstagvormittags wurden die einseitigen Verkehrsführungen zurückgebaut, womit die grundlegende Sanierung des Abschnitts abgeschlossen ist.

Die Maßnahme, die ursprünglich zwei Wochen früher fertiggestellt sein sollte, verzögerte sich laut der Stadt witterungsbedingt, da erst in dieser Woche die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht und die Schleifenkontakte für die Ampel an der Bernsdorfer Straße installiert werden konnten.

Der Rückbau der Mittelstreifenüberfahrt nahe der Abfahrt Zschopauer Straße steht jedoch noch aus. "Dafür wird in dem Bereich der Verkehr in beide Richtungen auf jeweils eine Fahrspur verengt", so das Rathaus.

Der geplante Kostenrahmen von 2,3 Millionen Euro wurde eingehalten.