Bauarbeiten im Chemnitzer Umland: Hier wird gesperrt

Ab Montag starten Baustellen im Umland von Chemnitz. Unter anderem in Klingenthal an der B283 und auf der S293 und S282 an der A72-Anschlussstelle Zwickau-West.

Von Claudia Ziems

Klingenthal/Annaberg-Buchholz/Zwickau - Ab Montag starten Baustellen in der Region, auch an einem Autobahnzubringer zur A72 wird gearbeitet.

Ab Montag muss die B283 in Zwota voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Uwe Meinhold Bauarbeiten finden auf der B283/Auerbacher Straße in Klingenthal in Höhe der Hausnummer 162 statt. Hier wird die marode Stützwand abgebrochen und nach dem Abriss eine Böschung an gleicher Stelle angelegt.

Der öffentliche Verkehr kann während der Arbeiten auf der B283 aufrechterhalten werden und wird halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte Mai fertiggestellt werden. Chemnitz Baustellen Neue Baustellen in Chemnitz: Vollsperrungen auf dem Sonnenberg und im Lutherviertel Ebenfalls am Montag starten die Bauarbeiten an der B283/Klingenthaler Straße in Zwota an der Brücke über die Zwota am Ortseingang aus Richtung Klingenthal (Vogtland). Hier wird die Übergangskonstruktion zwischen Fahrbahn und Brücke ausgewechselt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 19. April abgeschlossen werden.

Während der Bauzeit muss die B283 voll gesperrt werden, der Verkehr wird über die Alte Klingenthaler, Zwotaer und Brückenstraße umgeleitet.

Sperrungen in Annaberg-Buchholz

Auf der Annenstraße kommt es bis zum 26. April zur Vollsperrung des Bereiches zwischen ETW und Rotdornweg im Ortsteil Kleinrückerswalde. Die Umleitung in Richtung Bärensteiner Straße erfolgt über den Weißdornweg. Des Weiteren kommt es am Montag auf der Alten Dorfstraße bei Hausnummer 82 in der Zeit von 8 bis 12 Uhr aufgrund eines Umzuges in diesem Bereich zu einer Vollsperrung. Außerdem kommt es zu Einschränkungen auf der Alten Dorfstraße in Geyersdorf: Zur Sanierung der Stützmauer zwischen Hausnummer 76 - 99 ist es nötig, die Alte Dorfstraße von kommendem Montag bis 31. Dezember voll zu sperren. Am Donnerstag und Freitag kommt es auf der Albertstraße zu einer Sperrung. An diesen Tagen wird der Gehweg wieder instand gesetzt. Anlieger können die Albertstraße oberhalb der Sperrung aus Richtung Hauptstraße erreichen.

Fahrbahnerneuerung an A72-Anschlussstelle Zwickau-West