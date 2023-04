Vollsperrung! Arbeiten an der B173 gehen in die zweite Runde

Flöha - Die Sanierung der B173 in und westlich von Flöha geht in die nächste Runde. Der zweite Bauabschnitt startet am kommenden Dienstag und soll dreieinhalb Monate dauern.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird die Fahrbahn über die gesamte Breite zwischen der Kreuzung mit der Augustusburger Straße und dem Ortsausgang Richtung Falkenau in Höhe der Einmündung in die Dorfstraße erneuert.

In der gesamten Bauzeit erfolgt die Umleitung des Verkehrs in Richtung Freiberg ab Niederwiesa über die B173n und die S223 nach Augustusburg, auf der S236 bis Eppendorf und über die S207 zur B173.

In Richtung Chemnitz wird der Verkehr ab der Kreuzung an der Räuberschänke in Oederan über die S201 Richtung Hainichen und weiter auf der S203 Richtung Frankenberg zur B180 in Flöha umgeleitet.

"Die betroffenen Anlieger in den jeweiligen Bauabschnitten werden zur Zufahrt zu ihren Grundstücken durch die Baufirma schriftlich informiert. Über geänderte Linienführungen und Fahrpläne des ÖPNV informieren die örtlichen Aushänge", so das LASuV weiter.

Die Kosten der Baumaßnahme betragen rund 750.000 Euro.