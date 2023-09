Vollsperrung auf B95 und im Chemnitzer Zentrum: Hier gibt's ab Montag neue Baustellen

Neue Baustellen ab Montag in Chemnitz und Umgebung! Unter anderem wird die B95 südlich von Oberwiesenthal und in Chemnitz die Georgstraße voll gesperrt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Mit Beginn der neuen Woche erwarten Euch in Chemnitz und auch im Umland wieder neue Baustellen. Wir sagen Euch, wo Ihr aufgrund von Sperrungen und Umleitungen mehr Zeit einplanen müsst.

Im Chemnitzer Zentrum wird auf der Georgstraße gebaut, hier müsst Ihr eine Umleitung einplanen. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann Ab Montag wird die Leipziger Straße (Röhrsdorf) zwischen Ringstraße (Röhrsdorf) und Wildparkstraße halbseitig gesperrt. Bis 7. Oktober dauern hier die Arbeiten. Eine Tagesbaustelle gibt es ab Montag auf der Slevogtstraße zwischen Lichtenauer Weg und Kammweg. Hier muss von 7 bis 17 Uhr voll gesperrt werden. Das Ganze findet bis 16. Dezember in zwei Bauabschnitten statt, der erste verläuft zwischen Lichtenauer Weg und Am Südhang. Eine Vollsperrung im Chemnitzer Zentrum: Die Georgstraße zwischen Brühl und Straße der Nationen wird von Montag bis 1. Dezember aufgrund von Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wird über Straße der Nationen - Müllerstraße - Mühlenstraße umgeleitet. Chemnitz Baustellen Ab Montag: Bundesstraße im Landkreis Mittelsachsen voll gesperrt! Eine halbseitige Sperrung erwartet Euch ab Montag auf der Werner-Seelenbinder-Straße zwischen Hausnummer 13 und 45. Die Bauarbeiten sollen hier voraussichtlich bis 6. Oktober dauern. Folgende Baustellen haben laut der Stadt Chemnitz ein neues Enddatum: Das Bauvorhaben auf der Augustusburger Straße in Höhe Zietenstraße dauert noch bis 27. Oktober. Hier ist die Straße halbseitig gesperrt. Die Vollsperrung im dritten Bauabschnitt auf der Bernhardstraße zwischen Hans-Sachs-Straße und Rudolfstraße bleibt noch bis 20. Oktober. Umleitung: Clausstraße - Charlottenstraße - Lutherstraße - Zschopauer Straße - Rembrandtstraße.

Arbeiten an der B180 starten außerorts

Die B180 wird ab Montag auch außerorts weiter ausgebaut. (Symbolbild) © 123rf/gasparij Am Montag starten die Ausbauarbeiten an der B180 zwischen dem Ortsausgang Erdmannsdorf und dem Ortseingang Kunnersdorf bis in Höhe der Brücke über den Schwarzbach. Hier wird auf 730 Metern die B180 auf eine Breite von 6,50 Meter ausgebaut. Außerdem soll ein 1,50 Meter breiter Gehweg samt Beleuchtung entstehen. Voraussichtlich Ende 2025 soll die Baumaßnahme abgeschlossen werden. Chemnitz Baustellen Ab heute: Einschränkungen auf A72 bei Chemnitz Seit Anfang 2021 läuft die Ausbaumaßnahme an der B180 im Augustusburger Ortsteil Erdmannsdorf. Innerorts konnte der Bauabschnitt vom Ortsausgang bis zur S236 bereits abgeschlossen werden. Im Frühjahr dieses Jahres haben dann die Arbeiten zum Ersatzneubau der Brücke über den Schwarzbach begonnen. Die B180 bleibt bis zur Fertigstellung des nun beginnenden Bauabschnittes voll gesperrt. Der Verkehr wird weiterhin ab der Kreuzung mit der S236 in Erdmannsdorf über die S236 zum Südring Chemnitz, auf die B174 in Richtung Gornau und abschließend auf die B180 in Richtung Erdmannsdorf umgeleitet, die Gegenrichtung analog dazu.

Vollsperrung B95 südlich von Oberwiesenthal

Ab Montag wird die B95 südlich von Oberwiesenthal von der Einmündung in die Karlsbader Straße bis zur Einmündung zur Annaberger Straße erneuert. "Im Zuge der Baumaßnahme werden die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht erneuert und die Straßenentwässerungsanlagen ertüchtigt. Zudem werden alle Schachtabdeckungen und Verkehrszeichen erneuert", teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mit. Ende November sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Da die Baumaßnahme unter Vollsperrung stattfinden muss, wird der Verkehr innerorts durch Oberwiesenthal über die Karlsbader Straße, Bahnhofstraße und Annaberger Straße umgeleitet.

Ab Montag wird die B95 südlich von Oberwiesenthal erneuert. (Symbolbild) © 123rf/Bogdan Mircea Hoda

Sanierung der B175 in und westlich Rochlitz

Ab kommendem Freitag wird die B175 in Rochlitz und außerorts saniert. Konkret betrifft es den Bereich ab der Einmündung Rochlitzer Berg bis zur Einmündung Mühlplatz. "Auf diesem rund 1,2 Kilometer langen Abschnitt erfolgen neben der Erneuerung der Fahrbahn, die Erneuerung einzelner Straßendurchlässe und der Bordsteine. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte Dezember abgeschlossen werden", so das LASuV.

Abschnittsweise muss die B175 während der Arbeiten voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die S242 Richtung Geithain, die B7 in Richtung Rochlitz und über die B107 wieder zur B175. Die Gegenrichtung wird analog dazu umgeleitet.

Verkehrseinschränkungen in Annaberg-Buchholz

In Annaberg-Buchholz müsst Ihr in der kommenden Woche mit Verkehrseinschränkungen rechnen. (Symbolbild) © 123rf/mariok In Annaberg-Buchholz muss für Arbeiten am Gasnetz die Talstraße/B101 zwischen Brückenstraße und Katharinenstraße von kommendem Montag bis 25. November halbseitig gesperrt werden. Die Fahrtrichtung Annaberg/Freiberg bleibt befahrbar. Der Verkehr in Richtung Aue wird über die Karlsbader Straße in Buchholz umgeleitet.

Voll gesperrt werden muss ab Montag der Bereich der Unteren Schmiedegasse 15. Die Arbeiten hier sollen bis Freitag dauern. Die Zufahrt zum Bereich bis Untere Schmiedegasse 13 erfolgt in der Bauzeit über die Fleischergasse. Die dort bestehende Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben. Im Annaberger Altstadtbereich kommt es aufgrund der Pflasterpflege zu kurzzeitigen Vollsperrungen: Dienstag - Vollsperrung Frohnauer Gasse und Magazingasse

Mittwoch - Vollsperrung Mühlweg und Rubnergasse

Donnerstag - Vollsperrung Fleischergasse und Klosterberg (Fußweg)

Freitag - Vollsperrung Kleine Kirchgasse - von Oberen Kirchplatz bis Mariengasse

Fahrbahnerneuerung der B169 von Hainichen bis Arnsdorf

Am Montag beginnen auf der B169 im Bereich vom Ortsausgang Hainichen bis Arnsdorf Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung. Die Arbeiten erfolgen laut LASuV in drei Bauabschnitten, die gesamte Baumaßnahme soll voraussichtlich bis 14. Oktober fertiggestellt werden. Während der Baumaßnahme muss die B169 voll gesperrt werden. Eine großräumige Umleitung verläuft in beiden Richtungen über die S201 nach Mittweida, die S200 nach Erlau und auf der B175 bis Döbeln zurück zur B169 geführt. Nähere Informationen zu dieser Baumaßnahme könnt Ihr im TAG24-Artikel "Ab Montag: Bundesstraße im Landkreis Mittelsachsen voll gesperrt!" nachlesen.

Vollsperrung der S218 Reitzenhain bis Steinbach