Vollsperrung auf dem Kaßberg: Neue Baustellen in Chemnitz und Umland

In Chemnitz und im Umland wird in der kommenden Woche weiterhin fleißig gebaut. Wir sagen Euch, wo neue Baustellen und Sperrungen sind.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der kommenden Woche gibt's unter anderem auf dem Kaßberg in Chemnitz eine Vollsperrung. Wir verraten Euch, wo ihr sonst noch aufgrund von Baustellen mehr Zeit einplanen solltet.

Unter anderem wird in der kommenden Woche auf dem Kaßberg gebaut. (Symbolbild) © Ralph Kunz Ab Dienstag muss die Neukirchner Straße im Bereich des Kreisverkehrs Stollberger Straße aufgrund von Sanierungsarbeiten voll gesperrt werden. Die Arbeiten sollen bis 9. Juni dauern. Ebenfalls ab Dienstag wird die Stollberger Straße im Bereich des Kreisverkehrs Neukirchner Straße halbseitig gesperrt. Die Sanierung des Kreisverkehrs soll hier voraussichtlich bis 27. Juni dauern. Mittwoch und Donnerstag muss die Barbarossastraße zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Agricolastraße voll gesperrt werden. Der Grund ist laut Stadt die "Wiederherstellung der Oberfläche nach Störungsbeseitigung". Chemnitz Baustellen Gleisbruch! Sperrungen und Schienenersatzverkehr im Chemnitzer Zentrum Ab Donnerstag wird dann die Chemnitzer Straße in Form einer Tagesbaustelle zwischen Am Silberbach und Würschnitztalstraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über: Wolgograder Allee - Stollberger Straße - Hauptstraße in Neukirchen - Bahnhofstraße in Neukirchen - Würschnitztalstraße. Die Kanalreinigung und -inspektion soll voraussichtlich bis 14. Juli dauern. Diese Angaben basieren auf der Baustelleninformation der Stadt Chemnitz (Stand 26. Mai 2023).

Landkreis Mittelsachsen: Vollsperrung auf S195 in Reinsberg

Die Fahrbahn der S195 in Reinsberg soll von der Einmündung der Lindenallee bis kurz hinter die Einmündung des Seitenweges in Richtung Dittmannsdorf erneuert werden. (Symbolbild) © Kristin Schmidt Am Dienstag, dem 30. Mai, beginnen umfangreiche Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der S195 in der Ortslage Reinsberg. Geplant ist eine Erneuerung des rund 2,6 Kilometer langen Abschnittes von der Einmündung der Lindenallee bis kurz hinter die Einmündung des Seitenweges in Richtung Dittmannsdorf. Die Bauarbeiten finden laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) abschnittsweise unter Vollsperrung statt. Der 1. Bauabschnitt von der Kreuzung S195/Lindenallee bis einschließlich Brückenbauwerk auf Höhe Am Graben wird voraussichtlich bis Mitte Juli fertiggestellt. Der 2. Abschnitt geht dann bis einschließlich Kreuzung S195/Badstraße. Von dort bis einschließlich der Kreuzung S195/Höhenweg und einschließlich beider Bushaltestellen Klempnerei Rost verläuft der 3. Bauabschnitt. Und der letzte Abschnitt führt bis kurz hinter die Kreuzung S195/Seitenweg in Richtung Dittmannsdorf. Chemnitz Baustellen Baustellen in Chemnitz und Umgebung: Neue Sperrungen ab Montag "Die Umleitung, die bereits jetzt aufgrund von Arbeiten des Wasserzweckverbandes Freiberg am Abwassernetz im Reinsberg eingerichtet ist, bleibt über den genannten Bauzeitraum bestehen. Sie verläuft über die B101 bei Siebenlehn bis Freiberg und weiter über die B173 bis Mohorn zurück zur S195", teilte das LASuV mit. In den Wintermonaten wird die S195 wieder für den Verkehr freigegeben. Die gesamte Baumaßnahme soll voraussichtlich bis Ende Mai 2024 abgeschlossen sein.

Vollsperrung der S260 zwischen Geyer und Zwönitz

Zwischen Geyer und Zwönitz wird ab Donnerstag die Fahrbahn der S260 saniert. © André März Ab Donnerstag wird die Fahrbahn der S260 zwischen Geyer und Zwönitz erneuert. Dazu muss die Straße voll gesperrt werden. Dabei wird laut LASuV bei Geyer an der Zwönitzer Straße in Höhe der Hausnummer 16 und bei Zwönitz zwischen der Geyerschen Straße in Höhe Hausnummer 23 und rund hundert Meter nach dem Abzweig der S258/Elterleiner Straße gearbeitet. Die Umleitung führt über die S258 nach Scheibenberg, weiter über die B101 nach Schlettau und auf die S267 nach Geyer, in der Gegenrichtung analog dazu. Die Baumaßnahme soll voraussichtlich bis 16. Juni abgeschlossen werden.

Sanierung der B282 in Syrau