Vollsperrung auf dem Kaßberg und in Röhrsdorf: Neue Baustellen in Chemnitz und Umland

Chemnitz - In der kommenden Woche müsst Ihr erneut mehr Zeit einplanen auf Euer Fahrt durch Chemnitz und Umgebung. Wir sagen Euch, wo Baustellen starten und Ihr mit Sperrungen rechnen müsst.

Keine Baustelle, trotzdem eine Vollsperrung: Aufgrund des Firmenlaufs muss am kommenden Mittwoch in Chemnitz die Theaterstraße zwischen Hartmannstraße und Kaßbergauffahrt von 15.30 bis 21 Uhr gesperrt werden.

Ebenfalls ab Montag wird im Chemnitzer Ortsteil Röhrsdorf die Fahrbahn der Wildparkstraße ab Leipziger Straße bis zur Kreuzung Röhrsdorfer Allee, einschließlich des erweiterten Kreuzungsbereichs, erneuert. Dazu muss die Wildparkstraße voll und die Röhrsdorfer Allee halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Röhrsdorfer Allee, die Nordstraße und die Leipziger Straße umgeleitet. Die Arbeiten, die in zwei Bauphasen erfolgen, sollen laut Stadt voraussichtlich bis 20. Oktober dauern.

Ab dem morgigen Montag wird auf der Rembrandtstraße zwischen Uferstraße und Holbeinstraße eine Fahrtrichtung gesperrt. Hier herrscht dann Einbahnstraßenregelung von der Uferstraße in Richtung Holbeinstraße bis zum 3. November.

Für einen schnelleren Bauablauf wurde die Trinkwasserleitung an der Henriettenstraße bereits erneuert. Der Bereich wurde inzwischen provisorisch verschlossen, damit die Straße wieder nutzbar ist.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte Oktober dauern. Der Straßenabschnitt zwischen Franz-Mehring-Straße und Erich-Mühsam-Straße wird dazu voll gesperrt. "Während den Bauarbeiten werden die Einschränkungen für die Anlieger so gering wie möglich gehalten, jedoch ist eine Zufahrt zum Grundstück bzw. Mietobjekt in dieser Zeit nicht möglich. Wenn andere Zufahrts- und Parkmöglichkeiten bestehen, sind diese für den Bauzeitraum nach Möglichkeit zu nutzen", heißt es aus dem Rathaus.

Ab Montag startet auf dem Kaßberg in Chemnitz der nächste Bauabschnitt der Henriettenstraße. Betrifft diesmal den Abschnitt zwischen Franz-Mehring-Straße und Erich-Mühsam-Straße. Hier werden Fahrbahn und Gehweg erneuert.

Am Montag werden an der S282 in Reichenbach (Vogtland) die Ausbauarbeiten im dritten Bauabschnitt zwischen Annenplatz und Mühlgäßchen weitergeführt. Dazu muss die Staatsstraße voll gesperrt werden.

In dem Abschnitt werden die Straße und Gehwege, die Trinkwasserleitung, Gashausanschlüsse und auch die Straßenbeleuchtung erneuert.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, sollen die Arbeiten im dritten Bauabschnitt voraussichtlich bis Dezember dieses Jahres abgeschlossen werden. Im nächsten Jahr soll dann der Abschnitt vom Mühlgäßchen bis zur Bergstraße hergestellt werden.



Der Verkehr wird in beide Richtungen über die B94 und die K7823 nach Unterheinsdorf umgeleitet. Die Bergstraße kann ab Montag wieder von der S282 aus Richtung Heinsdorfergrund befahren werden.