Vollsperrung in Chemnitzer City: Gleisbauarbeiten!

Chemnitz - In der kommenden Woche finden im Chemnitzer Zentrum Gleisbauarbeiten statt. Dafür ist auch eine Vollsperrung nötig.

Parallel dazu werden auch die Bahnsteige der Straßenbahnhaltestelle Theaterplatz instand gesetzt. Während dieser Maßnahme bleibt die Haltestelle wechselseitig in Betrieb und wird in die jeweils andere Richtung nicht bedient.

"Neben Beeinträchtigungen des Bus- und Bahnverkehrs kommt es in dieser Zeit auch zur Vollsperrung der Straße der Nationen in landwärtiger Richtung im Bereich der Einmündung Carolastraße", teilte die CVAG mit.

Grund dafür sind verschlissene Gleise in diesem Streckenabschnitt.

Die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) tauscht auf der Straße der Nationen an der Einmündung Carolastraße in der Zeit der Herbstferien vom 7. bis 18. Oktober Gleisbögen aus.

Die Straßenbahnlinie 4 verkehrt in der Zeit in beiden Richtungen über den Omnibusbahnhof. Ankunft und Abfahrt im Hauptbahnhof werden am Bahnsteig 1 stattfinden.

"Die Linie 3 verkehrt als Ersatzverkehr aufgrund einer parallelen Baumaßnahme an der Haltestelle Bernsbachplatz. Die Linie N 18 verkehrt in Richtung Borna über den Hauptbahnhof", heißt es weiter. Mehr Informationen zur Verkehrsführung findet Ihr unter CVAG online.

Die Linie C11 der City-Bahn Chemnitz fährt während der Baumaßnahme nur zwischen Stollberg und der Zentralhaltestelle. Der Abschnitt Zentralhaltestelle - Hauptbahnhof entfällt. Alternativ können die Straßenbahnlinie 4 bzw. die Buslinien 21, 22, 23, 32 genutzt werden.