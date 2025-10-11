Vollsperrung wegen Baustelle: Arbeiten an Lärmschutzwänden starten

Glauchau - In der kommenden Woche muss die S288/Siemensstraße in Glauchau (Landkreis Zwickau ) gesperrt werden.

In Glauchau starten am Montag die Arbeiten an Lärmschutzwänden an der S288. (Symbolbild) © Ralph Kunz

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) starten die Arbeiten zur Instandsetzung der beiden Lärmschutzwände.

"Die 1994 errichteten Holzelemente weisen nach mehr als 30 Jahren erhebliche Schäden an der Holzkonstruktion und der Dämmung auf. Nun werden sie auf rund 100 Metern Länge durch Aluminiumkassetten ersetzt", heißt es weiter.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein.