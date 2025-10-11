Vollsperrung wegen Baustelle: Arbeiten an Lärmschutzwänden starten
Glauchau - In der kommenden Woche muss die S288/Siemensstraße in Glauchau (Landkreis Zwickau) gesperrt werden.
Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) starten die Arbeiten zur Instandsetzung der beiden Lärmschutzwände.
"Die 1994 errichteten Holzelemente weisen nach mehr als 30 Jahren erhebliche Schäden an der Holzkonstruktion und der Dämmung auf. Nun werden sie auf rund 100 Metern Länge durch Aluminiumkassetten ersetzt", heißt es weiter.
Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein.
Während der Baumaßnahme muss die S288 voll gesperrt werden. Der Verkehr wird über die B175, die Waldenburger Straße, die Ludwig-Erhard-Straße zurück zur Siemensstraße umgeleitet.
Die Baukosten belaufen sich auf circa 75.000 Euro.
Titelfoto: Ralph Kunz