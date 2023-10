Wegen Breitbandausbau! Diese Straße in Chemnitz muss voll gesperrt werden

Chemnitz - Vollsperrung in Chemnitz-Kappel!

Die Haydnstraße zwischen Stollberger Straße und Horststraße muss voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Maik Börner

In der Haydnstraße in Chemnitz hat in dieser Woche der Breitbandausbau unter anderem für die Valentina-Tereschkowa-Grundschule begonnen.

Im April hatte der Chemnitzer Stadtrat den Anschluss von Schulen an das Glasfasernetz bis Herbst dieses Jahres beschlossen.

Wie die Stadt mitteilte, ist es für die Arbeiten nötig, die Haydnstraße zwischen Stollberger Straße und Horststraße bis kommenden Samstag voll zu sperren.

Der Verkehr wird über die Stollberger Straße, Lützowstraße und die Horststraße umgeleitet.

Um Anwohnern und Verkehrsteilnehmern so wenig Unannehmlichkeiten wie möglich zu bereiten, finden die Arbeiten in den Ferien statt.

"Der Breitbandausbau in der Haydnstraße für die Valentina-Tereschkowa-Grundschule wird gleichzeitig mit dem Straßen- und Leitungsbau in der Lortzingstraße zwischen Mozartstraße und Goetheplatz durchgeführt, um gegenseitige Baubehinderungen auszuschließen", heißt es weiter aus dem Rathaus.