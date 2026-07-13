Wegen Brückenbauarbeiten in Sachsen: Monatelange Vollsperrung auf Staatsstraße

Hohenstein-Ernstthal - Aufgrund von Brückenbauarbeiten muss die S242 im Ortsteil Wüstenbrand (Landkreis Zwickau ) für mehrere Monate voll gesperrt werden.

Ab Mittwoch startet die Instandsetzung der Brücke über die Bahnlinie auf der S242 in Wüstenbrand. (Symbolbild) © Maik Börner

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) starten die Arbeiten an der Brücke über die Anlagen der Deutschen Bahn am kommenden Mittwoch.

Die Maßnahme ist notwendig, damit die Brücke auch in Zukunft zuverlässig und ohne Einschränkungen genutzt werden kann.

"Die Brücke aus dem Jahr 1982 weist Schäden an den Randträgern, den Widerlagern, den Pfeilern und den Bauwerkskappen auf. Diese zeigen sich unter anderem in Durchfeuchtungen, Rissen, Betonabplatzungen und freiliegender Bewehrung", so das LASuV weiter.

Nun sollen die Bauwerksabdichtung und auch der Fahrbahnbelag erneuert werden, außerdem wird der Beton an den schadhaften Bauteilen repariert und auch die schadhaften Entwässerungsbauteile ersetzt.