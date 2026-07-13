Weitere Baustelle auf B95: Hier wird kommende Woche voll gesperrt

Ehrenfriedersdorf - Neue Baustelle auf der B95! Kommende Woche muss die Bundesstraße bei Ehrenfriedersdorf ( Erzgebirge ) voll gesperrt werden.

Die B95 muss von der Kreuzung mit der Stollberger Straße bis zur Einmündung der B95 in die Herolder Straße voll gesperrt werden. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, wird ab kommendem Montag zwischen Ehrenfriedersdorf bis Thum die Fahrbahn der B95/Ehrenfriedersdorfer Straße erneuert.

Dafür muss die B95 im Abschnitt von der Kreuzung mit der Stollberger Straße bis zur Einmündung der B95 in die Herolder Straße voll gesperrt werden.

In der Bauzeit wird laut LASuV die bereits bestehende Umleitung der Baumaßnahme an der B95 und S232 bei Ehrenfriedersdorf genutzt. "Diese verläuft aus Richtung Chemnitz ab Thum über die S233/Stollberger Straße bis Jahnsbach, die Geyersche Straße und den Giftmehlweg/Greifensteinstraße nach Ehrenfriedersdorf. Die Umleitungsführung von Annaberg-Buchholz kommend erfolgt analog. Zusätzliche Einschränkungen entstehen für die Verkehrsteilnehmer somit nicht", heißt es weiter.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme, die bis 31. Juli dauern soll, liegen bei circa 210.000 Euro.