Bewerbungsfrist läuft noch: Medizinstudium ohne Numerus Clausus in Chemnitz
Chemnitz - Medizin studieren in Chemnitz und das außerhalb des Numerus clausus? Das geht. Die Bewerbung ist noch bis Ende Februar möglich.
Die Bewerbungsfrist um einen Studienplatz über die sogenannte Landarztquote läuft bis 28. Februar.
"Mit der Landarztquote ermöglicht der Freistaat Sachsen den Zugang zum Medizinstudium auch außerhalb des Numerus clausus", heißt es im Chemnitzer Amtsblatt dazu.
Die Möglichkeit für ein solches Medizinstudium besteht seit 2022/23. 6,5 Prozent der Medizinstudienplätze werden dabei an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die sich verpflichten, nach Studium und Facharztweiterbildung zehn Jahre als Hausarzt im ländlichen Raum in Sachsen tätig zu sein. Für das Jahr 2026 sind 40 Plätze verfügbar.
Neben Chemnitz stehen auch Dresden und Leipzig als Studienorte zur Verfügung.
Zweistufiges Bewerbungsverfahren
Interessierte können sich ausschließlich über die Plattform Amt24 bewerben. Mögliche Studenten müssen ein zweistufiges Auswahlverfahren durchlaufen. In der ersten Stufe werden fünf im Sächsischen Landarztgesetz definierten Kriterien bewertet, die Abiturnote, Ergebnisse eines Eignungstests, vorherige Berufserfahrung, vorherige Berufsausbildung oder Studium sowie freiwillige oder ehrenamtliche Tätigkeiten.
"Für eine erfolgreiche Bewerbung müssen nicht alle dieser Kriterien erfüllt sein", so die Stadt Chemnitz.
In der zweiten Stufe finden Auswahlgespräche statt.
Auf amt24.sachsen.de findet Ihr unter dem Stichwort "Medizinstudium" weitere Information zum Studium und der Bewerbung.
Titelfoto: picture alliance/dpa