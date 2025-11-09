Fuß vom Gas! Hier stehen vom 10. bis 14. November Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Pflockenstraße
- Neukirchner Straße
- Pelzmühlenstraße
- Rembrandtstraße
- Richterweg
- Zeißstraße
- Schulstraße
- Kanalstraße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa