1.686
Fuß vom Gas! Hier stehen vom 13. bis 17. Oktober Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Adalbert-Stifter-Weg/Huttenstraße
- Herderstraße
- Jagdschänkenstraße
- Eichlerstraße
- Auberggrund
- Karl-Liebknecht-Straße
- Kaßbergstraße
- Leipziger Straße
- Richterweg
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.
Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa