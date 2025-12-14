Fuß vom Gas! Hier stehen vom 15. bis 19. Dezember Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Kanalstraße
- Klaffenbacher Hauptstraße
- Adalbert-Stifter-Weg/ Huttenstraße
- Hoffmannstraße
- Dresdner Straße
- Neukirchner Straße
- Dr.-Salvador-Allende-Straße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa