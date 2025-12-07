6.400
Fuß vom Gas! Hier stehen vom 8. bis 12. Dezember Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Kirchweg
- Am Heim
- Fürstenstraße
- Rudolf-Liebold-Straße
- Herderstraße
- Emilienstraße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.
Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa