Fuß vom Gas! Hier stehen vom 24. bis 28. November Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Zschopauer Straße
- Trützschlerstraße
- Anton-Herrmann-Straße
- Emilienstraße
- Ahornstraße/Ulmenstraße/Franz-Mehring-Straße
- Jagdschänkenstraße
- Darwinstraße
- Wolgograder Allee
- Nevoigtstraße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.
Geschwindigkeitskontrollen in Annaberg-Buchholz
Diese Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet meldet die Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz für die kommende Woche:
- B101 Dresdner Straße, Höhe Einmündung Am Wiesaer Weg, in Richtung Innenstadt (Fußgängerquerung)
- B95 Robert-Blum-Straße, vor Haus-Nr. 46, in Richtung Oberwiesenthal
- B95 Chemnitzer Straße, auf Höhe des LIDL-Parkplatzes, in Richtung Chemnitz
Titelfoto: Jens Büttner/dpa