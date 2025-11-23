 863

Fuß vom Gas! Hier stehen vom 24. bis 28. November Blitzer in Chemnitz

Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!

Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto)
Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto)  © Jens Büttner/dpa

An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:

  • Oberfrohnaer Straße
  • Zschopauer Straße
  • Trützschlerstraße
  • Anton-Herrmann-Straße
  • Emilienstraße
  • Ahornstraße/Ulmenstraße/Franz-Mehring-Straße
  • Jagdschänkenstraße
  • Darwinstraße
  • Wolgograder Allee
  • Nevoigtstraße

Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.

Fuß vom Gas! Hier stehen vom 10. bis 14. November Blitzer in Chemnitz
Chemnitz Blitzer Fuß vom Gas! Hier stehen vom 10. bis 14. November Blitzer in Chemnitz

Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.

Geschwindigkeitskontrollen in Annaberg-Buchholz

Diese Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet meldet die Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz für die kommende Woche:

  • B101 Dresdner Straße, Höhe Einmündung Am Wiesaer Weg, in Richtung Innenstadt (Fußgängerquerung)
  • B95 Robert-Blum-Straße, vor Haus-Nr. 46, in Richtung Oberwiesenthal
  • B95 Chemnitzer Straße, auf Höhe des LIDL-Parkplatzes, in Richtung Chemnitz

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

Mehr zum Thema Chemnitz Blitzer: