Fuß vom Gas! Hier stehen vom 24. bis 28. November Blitzer in Chemnitz

Fuß vom Gas! Hier wird in Chemnitz in der kommenden Woche die Geschwindigkeit kontrolliert und geblitzt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!

Vorsicht, hier wird in Chemnitz geblitzt! (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz: Oberfrohnaer Straße

Zschopauer Straße

Trützschlerstraße

Anton-Herrmann-Straße

Emilienstraße

Ahornstraße/Ulmenstraße/Franz-Mehring-Straße

Jagdschänkenstraße

Darwinstraße

Wolgograder Allee

Nevoigtstraße Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.

