Fuß vom Gas! Hier stehen vom 20. bis 24. Oktober Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Klaffenbacher Hauptstraße
- Neukirchner Straße
- Emilienstraße
- Chemnitzer Straße (Wittgensdorf)
- Ahornstraße
- Ulmenstraße/Franz-Mehring-Straße
- Waldrand
- Gaußstraße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa