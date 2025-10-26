1.717
Fuß vom Gas! Hier stehen vom 27. bis 31. Oktober Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Markersdorfer Straße
- Konradstraße/Paul-Jäkel-Straße
- Dr.-Salvador-Allende-GS
- Adelsbergstraße
- Kanzlerstraße
- Schulstraße
- Zwickauer Straße
- Darwinstraße
- Bernhardstraße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa