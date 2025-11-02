583
Fuß vom Gas! Hier stehen vom 3. bis 7. November Blitzer in Chemnitz
Chemnitz - Auch in der kommenden Woche müsst Ihr Euch in Chemnitz auf Geschwindigkeitskontrollen einstellen. Hier heißt es: Fuß vom Gas!
An diesen Straßen blitzt die Stadt Chemnitz:
- Oberfrohnaer Straße
- Adalbert-Stifter-Weg/Huttenstraße
- Stelzendorfer Straße
- Auberggrund/Berganger
- Klaffenbacher Straße
- Erfenschlager Straße
- Emilienstraße
- Glösaer Straße
- Berbisdorfer Straße
- Kaßbergstraße
Die Polizeidirektion Chemnitz gibt vorerst keine Blitztipps mehr bekannt.
Wo Ihr auf den Chemnitzer Straßen mit Baustellen und Sperrungen rechnen müsst, erfahrt Ihr hier.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa