20 Grad zu Ostern! Diese Märchenparade lockt ins Grüne

Kriebstein - Das eisige Bibberwetter hat zu Ostern endlich ein Ende. Am Sonntag könnte in Chemnitz sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Ausflügler freut's.

Familie Osterhase ist am Karfreitag an der Talsperre Kriebstein anzutreffen. © Miskus

Am Karfreitag heißt an der Talsperre Kriebstein die Märchengesellschaft des Mittelsächsischen Kultursommers samt Osterhasenfamilie den Frühling willkommen.

Ab 10 Uhr wird an der Freilichtbühne eine Spielszene aufgeführt, bevor bei der Märchenparade die Figuren aus dem Klassiker "Der Nussknacker" aufmarschieren.

Auch die Miniwelt Lichtenstein startet in die Saison. Dabei hatte der Erlebnispark bei den Vorbereitungen in den vergangenen Tagen arg mit der unwirtlichen Witterung zu kämpfen.

"Als unser Modell der 'Gorch Fock' auf einem Rollwagen an seinen Platz transportiert werden sollte, blies eine Windböe das Schiff um. Ein Mast brach, Seile rissen", berichtet Miniwelt-Sprecherin Annett Gruber.

"Die Reparatur war aufwendig, aber wir haben es geschafft. Umso mehr freuen wir uns auf schönes Osterwetter."

Neben den mehr als 100 Miniaturen bekannter Bauwerke gibt's zum Fest Küken und Hasen auf dem Parkgelände, Basteln in der Schauwerkstatt und süße Überraschungen.