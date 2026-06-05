Kosmos-Festival in Chemnitz: Auf diese Acts könnt Ihr Euch freuen

Chemnitz - In weniger als drei Monaten findet in Chemnitz wieder das beliebte Kosmos-Festival statt. Die Veranstalter haben jetzt die ersten Programmpunkte veröffentlicht.

Die Chemnitzer Band "Power Plush" tritt dieses Jahr wieder auf dem Kosmos auf. © Sebastian Kahnert/dpa

Musikalisch reicht das Line-up von Indie und Pop bis Rap und Elektro. Mit dabei sind die deutsche Pop-Band OK KID, Alexander Marcus mit seinem Mix aus Schlager, Dance und Performance sowie SALÒ, eine der "spannendsten Stimmen der jungen deutschsprachigen Pop- und Rockszene".

Auch die Chemnitzer Band "Power Plush" ist Teil des Programms. Ein Secret Act ist ebenfalls wieder angekündigt.

Neben der Musik bietet das Festival Talks, Kunst und Mitmachformate zu Gesellschaft, Politik und Zukunftsthemen.

"Aus mehr als 200 Open-Call-Einreichungen aus Chemnitz und ganz Deutschland haben die Kurationsteams erste Formate ausgewählt", teilt das Kosmos-Team mit. Weitere Programmpunkte sollen in den kommenden Wochen folgen.