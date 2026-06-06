06.06.2026 06:00 Flohmarkt, Kinderfest und vieles mehr: Das könnt Ihr heute erleben

Welch ein sonniger Tag, und es gibt wieder so viel zu erleben! Neun Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung haben wir für Euch zusammengefasst.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Welch ein hoffentlich sonniger Tag, und es gibt wieder so viel zu erleben! Neun Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung haben wir für Euch zusammengefasst.

Kinderfest

Chemnitz - Es ist ein Highlight für die Kinder der Stadt: Das CHARLIE Kinderfest macht die Chemnitzer Innenstadt wieder von 10 bis 18 Uhr zum riesengroßen Erlebnis-Spielplatz. Das Programm reicht von Hüpfburgen, Bastel- und Mitmachangeboten und Kinderschminken über Leckereien bis hin zu sportlichen Aktivitäten. Es gibt Kettcar-Rennen, ein Riesenrad, Märchen-Lesungen, Baggerfahren und vieles mehr. Die meisten Aktionen sind kostenfrei.

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Ein buntes Programm erwartet Groß und Klein beim CHARLIE-Kinderfest. (Archivbild) © Chemnitz PR/Ernesto Uhlmann

17 Jahre Walden

Chemnitz - Der Chemnitzer Verein Walden e. V. feiert sein 17-jähriges Bestehen und lädt Euch dazu ab 14 Uhr in das Basecamp (Eubaer Straße 233) ein. Der Geburtstag wird mit einem bunten Programm gefeiert. Neben Live-Musik und verschiedenen DJ-Sessions erwarten Euch eine Slackline, ein Flohmarkt, eine Holzwerkstatt, eine Skatsession und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.

Bunter Töpfermarkt

Chemnitz - Zum 26. Mal verwandelt sich das Gelände des Wasserschlosses Klaffenbach (Wasserschlossweg 6) an diesem Wochenende in einen bunten Töpfermarkt. Jeweils von 10 bis 18 Uhr präsentieren sich Künstler und Handwerker aus der Region und von weiter weg mit Schalen, Tellern, Krügen und mehr. Neben Gefäßen für den täglichen Gebrauch gibt es experimentelle Objekte, spannendes Keramik-Design und hochwertige künstlerische Arbeiten. Der Eintritt kostet 2 Euro, bis 18 Jahre ist er frei.

Der Töpfermarkt ist ein wahrer Besuchermagnet. (Symbolbild) © 123RF/ foottoo

Streetfood Festival

Auerbach/Vogtland - Der Neumarkt im vogtländischen Auerbach verwandelt sich über dieses Wochenende in eine große Streetfood-Zone voller Düfte, Geschmack und guter Laune. Hier könnt Ihr Euch durch verschiedene Gerichte probieren und schlemmen, bis Ihr platzt. Von afrikanischen Spezialitäten bis zum amerikanischen Klassiker - hier findet jeder etwas. Begleitet wird das Event von Live-Musik und bunten Überraschungen für die kleinen Gäste. Das Festival ist am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von afrikanisch bis amerikanisch: Beim Streetfood Festival gibt es viele Leckereien zum Probieren. (Symbolbild) © 123RF/kasto

Mamma Mia!

Zwickau - Erlebt die größten ABBA-Hits live und feiert mit vielen anderen am Samstagabend in der Villa Mocc (Humboldtstraße 14). Von "Dancing Queen" über "Mamma Mia" bis "Waterloo" – an diesem Abend werden alle Kult-Hits live vom DJ-Pult zum Mitsingen, Tanzen und Feiern gespielt. Der Dresscode lautet: Glitzer und mit ABBA- oder Mamma-Mia-Bezug. Kein Muss, aber gerne gesehen. Tickets gibt es ab 31,99 Euro.

Hier kommen alle ABBA-Fans auf ihre Kosten. © PR

Familiennachmittag

Glauchau - "KinderREICH" lautet am Samstag von 14 bis 17 Uhr das Motto am Schloss Hinterglauchau (Schlossplatz 5a) und im Museum. Anlässlich des Kindertages Anfang der Woche gibt es Mitmach- und Kreativangebote, interaktive Führungen durchs Museum, eine Familienrallye und Überraschungen. Der Eintritt für den Außenbereich ist frei, der Museumseintritt für die Führungen kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Am Schloss Hinterglauchau findet das große Kinderfest statt. © Sven Gleisberg

Pop-up-Ausstellung Schacht 371

Hartenstein - An diesem Wochenende öffnet die "No Secret"-Pop-up-Ausstellung Schacht 371 im Maschinenhaus auf dem sonst nicht frei zugänglichen Wismut-Gelände in Hartenstein (Talstraße 7) ihre Tore für Besucher. Ziel ist es, ein Kapitel Industriegeschichte am authentischen Ort erlebbar zu machen. "No Secret" bietet exklusive Einblicke in die Geschichte des Uranerzbergbaus, seine auch in die Zukunft weisenden Folgen und Aufgaben der Sanierung und richtet den Blick nach vorn auf den Schacht 371 als entstehenden Präsentationsort des Wismut-Erbes im UNESCO-Welterbe Erzgebirge/Krušnohoří. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung hat am Samstag und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Pop-up-Ausstellung im Maschinenhaus auf dem Wismut-Gelände in Hartenstein öffnet am Wochenende für Euch die Türen. © picture alliance/dpa

second & selected

Chemnitz - Am Samstag könnt Ihr durch die Eventhallen der fabrik Chemnitz (Zwickauer Straße 145) über einen Flohmarkt mit besonderem Ambiente schlendern. Von Kleidung, Design, Vintage, Kunst und besonderen Einzelstücken - hier schlägt jedes Trödel-Herz höher. Zudem gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Workshops, Kinderangeboten und Tattoo-Sessions. Ab 17 Uhr hat dann die Dachterrasse geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, 3 Euro ermäßigt.

Auf dem Flohmarkt in der fabrik Chemnitz gibt es viel zu entdecken. (Symbolbild) © 123rf/joseh51

Dorf- und Badfest