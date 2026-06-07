07.06.2026 06:00 Mit diesen acht Ausflugstipps wird es heute sicher nicht langweilig

Bevor der Montag wieder an die Tür klopft, könnt Ihr am Sonntag noch viel erleben. Was in Chemnitz und Umgebung los ist, erfahrt Ihr hier.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Das Wochenende vergeht immer viel zu schnell. Doch bevor der Montag wieder an die Tür klopft, könnt Ihr am Sonntag noch einiges erleben. Was in Chemnitz und Umgebung los ist, erfahrt Ihr hier.

Tag des Eisenbahners

Chemnitz - Der "Tag des Eisenbahners" wird bereits seit 1952 traditionell am ersten Sonntag im Juni gefeiert. Aus diesem Anlass erhalten alle aktiven und früheren Eisenbahner einen ermäßigten Eintrittspreis (Nachweis erforderlich!) am Schauplatz Eisenbahn (Frankenberger Straße 172). Aber auch alle anderen Interessierten sind am Sonntag von 10 bis 17 Uhr willkommen. Dafür zeigen sich das Bahnbetriebswerk und die Lokomotiven von ihrer besten Seite. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kinder bis 18 Jahre haben freien Eintritt.

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Der Schauplatz Eisenbahn feiert den Tag des Eisenbahners. © Ralph Kunz

Badfest Einsiedel

Chemnitz - Beim Badfest in Einsiedel (Berbisdorfer Straße 51) erwartet Euch ein buntes Programm für Groß und Klein: Von Rutschcontest, Sesselrun bis hin zu Wasserball-Spielen wird es garantiert nicht langweilig. Auch eine Hüpfburg wird aufgebaut. Gefeiert wird von 11 bis 17 Uhr. Der Badeintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Im Freibad Einsiedel findet eine große Feier statt. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Apfelbrunch am Pleißenbach

Chemnitz - Im Stadtteilpark am Pleißenbach wird der erste Geburtstag der jungen Grünfläche gefeiert. Auf der Laderampe an der Talbrücke findet ein gemeinsames Picknick von 11 bis 14 Uhr statt. Begleitet wird das "Cometogether" von Musik und Tanz durch TUYA-Klangwerk und DJ Wenzelot. Packt einen Stuhl, eine Apfelvariation und ein Lieblingsgetränk ein und genießt die Sonne am Pleißenbach.

Am Pleißenbach findet ab 11 Uhr der Apfelbrunch statt. © Ralph Kunz

Unterm Leuchtfeuer

Chemnitz - Paul Gebhardt ist seit 14 Jahren Leuchtturmwärter. Seine einzigen sozialen Kontakte sind Postschiffer Herbert und die 45 Assistenten, die er bisher verschlissen hat. Nummer 46 ist Bengt - und der muss bleiben. Denn dies ist seine letzte Chance, nicht wegen Spielschulden und Betrug im Gefängnis zu landen. Doch Paul macht es ihm nicht leicht. Er stellt klare Regeln für das Zusammenleben auf - und jeder Tag bringt neue Eskalationen. Und dann taucht plötzlich Nina, Pauls Tochter, auf ... Wie es weitergeht, erfahrt Ihr am Sonntagnachmittag in der Leuchtturm-Tragikomödie "Unterm Leuchtfeuer", um 16 Uhr, im Spinnbau (Altchemnitzer Straße 27). Tickets gibt es ab 18 Euro.

Im Spinnbau ist am Sonntagnachmittag "Unterm Leuchtfeuer" zu sehen. © Dieter Wuschanski

Auf den Spuren eines Mythos

Zwickau - Im August Horch Museum (Audistraße 7) könnt Ihr Euch derzeit die Sonderausstellung "100 Jahre Horch 8. Auf den Spuren eines Mythos" ansehen. Als erster in deutscher Produktion serienmäßig hergestellter Achtzylindermotor wurde der "Horch 8" zum Mythos und zum Symbol für Wertigkeit, Zuverlässigkeit und Eleganz. Die Sonderausstellung zeigt 13 exklusive Automobile mit Achtzylindermotor der vergangenen 100 Jahre. Das Museum hat von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Museumseintritt kostet für Erwachsene 15 Euro, ermäßigt 13 Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt.

Im August Horch Museum könnt Ihr Euch derzeit die Sonderausstellung "100 Jahre Horch 8. Auf den Spuren eines Mythos" ansehen. © Sven Gleisberg

Sesselbahn und freche Flitzer

Eibenstock - Wurzelrudis Erlebniswelt (Lohgasse 1) erwartet Euch auch in diesem Jahr mit verschiedenen Angeboten und ist mittlerweile wieder im Komplettbetrieb. Die Sesselbahn fährt von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und die gesamte Anlage mit Allwetterbobbahn, Seedorf, Irrgarten, Imbiss und vielem mehr wartet auf neugierige Entdecker!

Mit diesen Gefährten kommt Ihr schnell wieder nach unten. © PR

Sprichwort-Führung

Rochlitz - "Du kriegst die Tür nicht zu!" heißt eine Sprichwort-Erlebnisführung, die am Sonntag um 11 und um 14 Uhr im Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) beginnt. Begebt Euch auf die Spuren der Herkunft von Redewendungen. Antworten findet Ihr unter anderem in der Schwarzküche, in den Gefängnistürmen und in der Folterkammer. Ihr solltet Euch zuvor online für die Führung anmelden. Die Teilnahme kostet 13 Euro für Erwachsene, 10,50 Euro für Kinder bis 16 Jahre.

Die Führung führt Euch unter anderem auch in die Folterkammer. © Kristin Schmidt

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