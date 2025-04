Ab nach draußen mit unseren Ausflugstipps für Euren Ostersamstag

Von Osterwanderweg bis zu einem Mittelalterspektakel: Am Ostersamstag gibt es in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Ostern im Chemnitztal

Auerswalde - Zwischen Auerswalde und Garnsdorf erwartet Euch ein Wanderweg von 1,5 bis sechs Kilometern, je nachdem, wie lange Ihr unterwegs sein wollt. Doch dieser Wanderweg ist nicht gewöhnlich. Etwa 10.000 bunte Ostereier hängen auf der Strecke an Bäumen und Sträuchern. Unterwegs gibt es unter anderem auch versteckte Märchenstationen, bei denen Ihr anhand der Eier das jeweilige Märchen erraten könnt. Wer alle zehn richtig auf einem Zettel notiert, darf sich in der Bäckerei Ronny Roder eine Überraschung abholen. Geparkt werden kann am besten auf dem Festplatz oder am Sportplatz in Garnsdorf. Eine Bitte der Organisatoren: "Bitte lasst die Ostereier hängen!"

Auch mit dem Kinderwagen ist der Osterwanderweg kein Problem. © Maik Börner

Ostern im Mittelalter

Chemnitz - Eine Zeitreise ins Mittelalter erlebt Ihr von Samstag bis Ostermontag auf der Burg Rabenstein (Oberfrohnaer Straße 149). Auf einem historischen Markt mit über 40 Ständen tummeln sich Handwerker und Händler, Gaukler und Musiker sorgen für Unterhaltung. Kinder haben die Wahl zwischen verschiedenen kreativen Angeboten. Das Mittelalterspektakel ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro. Für Kinder bis sieben Jahre ist er frei.

Beim Mittelalterspektakel geht's auch mal heiß her. (Archivbild) © Sylvio Hoffmann

Wo der Hase langläuft

Rochlitz - Auch das Schloss Rochlitz (Sörnziger Weg 1) bietet an den Feiertagen wieder ein Programm für die ganze Familie. So auch die Osterführung "Wo der Hase langläuft". Neben vielen lustigen, interessanten und spannenden Fakten über das Schloss erfahrt Ihr bei diesem Rundgang auch, ob bereits die alten Ritter Ostereier gesucht haben und das Burgfräulein jemals den Osterhasen getroffen hat. Die Führungen finden um 11, 13 und 15 Uhr jeweils für 90 Minuten statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 11 Euro, ermäßigt 8,50 Euro und für Kinder bis 16 Jahre 6,50 Euro. Die Führung ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Eine Führung für die ganze Familie bietet Euch das Schloss Rochlitz auch an Ostern. (Archivbild) © Schloss Rochlitz © Andre Forner

Familientag in der ZeitWerkStadt

Frankenberg - In der ZeitWerkStadt (Chemnitzer Straße 64) könnt Ihr einen unvergesslichen Familiennachmittag erleben. Auf Euch wartet eine Ostereiersuche, eine kreative Bastelstraße, Luftballontiere, Zuckerwatte und vieles mehr. Das große Osterfest läuft von 14 bis 18 Uhr.

Die ZeitWerkStadt in Frankenberg lädt zum Familiennachmittag ein. © Uwe Meinhold

Frühlingsmarkt

Neumarkt - Der diesjährige Frühlingsmarkt in Chemnitz auf dem Neumarkt findet am Samstag sein Ende. Doch zuvor könnt Ihr noch einmal von 9 bis 15 Uhr über den Markt flanieren. Natürlich gibt es wieder viele Leckereien von Räucherwaren über Käse, Eier, Obst und Gemüse bis hin zu einem umfangreichen Imbiss- und Getränkeausschank. Aber auch ein frühlingshaftes und ostertypisches Sortiment wartet darauf, entdeckt zu werden. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Chemnitzer Neumarkt gibt es noch am heutigen Samstag viele leckere Sachen. (Symbolbild) © 123RF / kasto

Meine Stadt - deine Stadt

Chemnitz - Das Stadtrechercheprojekt "Meine Stadt - deine Stadt" für Kinder und Jugendliche findet am Samstag wieder um 16 Uhr im Figurentheater statt. Drei Spielemacher schauen dabei auf Chemnitz und ihre jungen wie auch älteren Bewohner. Für die Umsetzung der Inszenierung gab es seit Herbst 2023 einzelne Workshops und Projekttage mit Kindern und Jugendlichen, in denen spielerisch-forschend untersucht wurde, was Chemnitz schon heute kann und morgen braucht. Tickets gibt es für 12 Euro.

Wie sehen Kinder und Jugendliche die Stadt? © Kati Hilmer

Museumstour im Erzgebirge