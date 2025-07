Von ABBA über CSD bis zum Weinfest: Das erwartet Euch heute in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Seit Freitag wird in Chemnitz wieder das beliebte Weinfest gefeiert. Neben leckeren Weinen erwarten Euch auch andere leckere Köstlichkeiten, Live-Musik und gute Laune. Natürlich steht auch in diesem Jahr die 20 Meter hohe Windmühle auf dem Markt und zaubert ein unvergleichliches Ambiente.

Chemnitz - Bereits seit einer Woche finden in Chemnitz verschiedene Events rund um den diesjährigen Christopher Street Day statt. Die Demo am Samstag krönt die Veranstaltungswoche. Los geht's um 12 Uhr am Schillerplatz in der Karl-Liebknecht-Straße. Willkommen sind alle Mitglieder der "queeren Community" und Menschen, die ihre Solidarität mit ihr und ihren Zielen zeigen wollen. Um 14 Uhr findet auf dem Brühl Boulevard dann ein Straßenfest statt.

Abschließend lädt das Weltecho zur "CSD Aftershowparty" ein. Bereits um 16 Uhr öffnet es den Hof für Euch. Um 19 Uhr startet Karaoke und ab 22 Uhr das Abendprogramm.