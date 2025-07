Acht Gründe für einen Ausflug in Chemnitz und Umgebung

Chemnitz - Heute noch nichts vor? Nicht mit uns. Wir haben wieder acht spannende Ausflugsziele für Groß und Klein in Chemnitz und Umgebung.

Alles in Kürze

Zudem findet dort am Sonntag von 14 bis 17 Uhr auch ein " Plattenpicknick " statt. Jeder kann seinen Picknickkorb gefüllt mit alten Langspielplatten, Essen und Trinken mitbringen. Ein DJ legt die mitgebrachte Lieblingsmusik auf und es darf getanzt oder sich unterhalten werden.

Bringt Eure alte Kleidung mit und verwandelt sie mit queeren Patches in neue Statements.

Chemnitz - Das Queere Netzwerk "C the Queer" lädt ab 15 Uhr gemeinsam mit dem Upcycling Studio von CREATE.U zu einem Workshop im Lokomov (Augustusburger Straße 102) ein.

Am Sonntagabend könnt Ihr Euch auf "Die leisen und die großen Töne" freuen. Ein Film über Thibaut, einen berühmten Dirigenten, der die Konzertsäle der ganzen Welt bereist. In der Mitte seines Lebens erfährt er dann, dass er adoptiert wurde.

Chemnitz - Im Rahmen der Chemnitzer Filmnächte finden auch in diesem Jahr wieder die beliebten Prosecco-Nächte statt, bei denen Ihr neben einem schönen Film auch das "Blubber-Getränk" genießen könnt.

Chemnitz - Der diesjährige Parksommer neigt sich bereits wieder dem Ende. Nutzt also noch einmal die Chance: Um 18 Uhr bieten Stefan und Lena Mobility Yoga. "Lass die Woche los, lade dich mit Positivem auf und starte voller Energie in die neue Woche."

Oder besucht das Konzert vom Maik Krahl Duo um 20 Uhr. Sie gehören bereits zu den Lieblingskünstlern der Parksommer-Fans. An diesem Abend präsentiert der Trompeter seine neuesten Kompositionen in Duo-Besetzung mit seinem langjährigen Wegbegleiter Constantin Krahmer am Piano.