Acht Ausflugsideen für den letzten Ferien-Samstag

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Den Samstag daheim auf der Couch verbringen? Wir haben acht abwechslungsreiche Ausflugsziele in Chemnitz und Umgebung, die dagegensprechen.

Meisenknödel in alten Teetassen

Chemnitz - Diesen Samstag wird in der offenen Tierparkschule im Tierpark Chemnitz (Nevoigtstraße 18) zwischen 13 und 16 Uhr gezeigt, wie man mit ein wenig Kreativität aus alten Teetassen praktische Futterstellen für Gartenvögel herstellen kann. Bringt dafür eine alte Teetasse mit Henkel mit und Ihr könnt beim gemeinsamen Basteln erfahren, warum Upcycling ein wichtiger Beitrag zum Ressourcenschutz ist. Zu zahlen ist der normale Tierparkeintritt (9,50 Euro, ermäßigt 5 Euro).

Im Tierpark Chemnitz werden Tassen-Meisenknödel gebastelt. (Symbolbild) © 123rf/lues01

Lara reicht's mit Schule

Chemnitz - Lara liebt es zu schreiben, Abenteuer zu erfinden - wenn da nicht diese lästigen Rechtschreibfehler wären. Auch das Vorlesen klappt nicht so richtig. Deshalb erfindet sie kurzerhand einen schlimmen Virus und schließt sich in ihrem Zimmer ein, um nicht zur Schule zu müssen. Das Kinderstück "Lara reicht's mit Schule" nähert sich spielerisch dem Thema LRS (Lese-Rechtschreib-Schwäche) an und ist für jedes Alter geeignet. Aufgeführt wird es um 16 Uhr im Fritz Theater (Kirchhoffstraße 34-36). Tickets gibt es für 12 Euro, Kinder und Jugendliche ab 6 Jahre zahlen 8 Euro und Kinder bis 6 Jahre 5 Euro.

Lara ist kreativ und schreibt gerne - nur die Rechtschreibung macht ihr zu schaffen. © Fritz Theater

Antarktis-Marathon

Chemnitz - Schon gewusst? Der Umriss der Stadt Chemnitz erinnert an die Form der Antarktis. Daher auch der Name des neuen Laufprojekts in Chemnitz. Der Antarktis-Marathon und alle dazugehörigen Streckensegmente werden am Samstag freigeschaltet. Jeder, der möchte, kann daran teilnehmen - ohne vorherige Anmeldung und ohne Teilnahmegebühr. Los geht's um 9 Uhr mit dem 42,2 Kilometerlauf ab der Turgenjewstraße, es folgen drei weitere Etappen um 11 Uhr (21,2 Kilometer, ab der Endhaltestelle der Flemmingstraße), 12.30 Uhr (10 Kilometer, ab dem Schnellen Markt) und um 13 Uhr (5 Kilometer, ab dem Beutenberg). Ziel für alle Distanzen ist die Turgenjewstraße. Dort erwartet Euch ein kleiner Treffpunkt zum Austauschen mit Verpflegung. Das Tracking und die Wegführung erfolgt durch eigenständige Navigation.

Alle Lauf-Begeisterten sind am Samstag beim Antarktis-Marathon willkommen. © Ralph Kunz

Nachtflohmarkt

Zwickau - In der Sparkassen-Arena Zwickau (Bergmannstraße 1) kann von 16 bis 23 Uhr wieder beim Nachtflohmarkt getrödelt werden. Alles, was sich rund um Möbel, Spielzeug, Kleidung oder Dekosachen dreht, kann hier verschenkt, verkauft oder gefunden werden. Der Eintritt kostet 3 Euro für Erwachsene, für Kinder von 6 bis 13 Jahren 1 Euro.

In der Sparkassen-Arena in Zwickau kann wieder getrödelt werden. (Symbolbild) © PR / Projektzentrum Dresden

One Night of Dire Straits

Zwickau - Die Tribute Show "One Night of Dire Straits" nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die Zeit, als diese Gruppe noch existierte, die Brüder nicht zerstritten waren und ihre Zuschauer Abend für Abend mit ehrlicher, handgemachter Musik begeisterten. Ihr Gitarrist und Sänger Alex Moll studiert Mark Knopflers (76) Gitarrenspiel seit seiner Jugend und versammelt bei dieser Tribute-Show Weggefährten, denen die Dire Straits ebenso im Blut liegen wie ihm: auch am Samstag, 20 Uhr, im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" Zwickau (Leipziger Straße 182). Tickets gibt es ab 49,90 Euro.

Die Tribute Show "One Night of Dire Straits" ist zu Gast in Zwickau. © Rüdiger Knuth/PR

Sächsisch für Anfänger

Limbach-Oberfrohna - Comedian Thomas Nicolai (62) gibt am Samstag um 20 Uhr in der Stadthalle in Limbach-Oberfrohna (Jägerstraße 2) Details und praktische Hinweise zur Schönheit und Poesie der sächsischen Mundart preis. Ihr könnt unter anderem bei einem Sächsisch-Kurs dabei sein, einer original sächsischen Synchronfassung von "Casablanca" lauschen und sächsische Heimatdichtung hören. Die Tickets für "Sächsisch für Anfänger" kosten ab 20 Euro.

Das Mitmach-Pop-Konzert für die ganze Familie

Annaberg-Buchholz - Mit ihren Kinderliedern wie "Farben sind für alle da" oder "Ich bin stark" im Gepäck kommt SENTA am Samstag nach Annaberg-Buchholz in die Alte Brauerei (Geyersdorfer Straße 34). Euch erwartet ein Live-Erlebnis, das Kinder und Eltern gleichermaßen begeistert! Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Drachi lädt Senta zu einem bunten Mix aus Musik, Mitmach-Momenten und kleinen Theaterszenen ein. Kinder von 4 bis 10 Jahren werden aktiv einbezogen, dürfen mitsingen, tanzen und lachen – und auch die Eltern kommen bei den mitreißenden Popsongs voll auf ihre Kosten. Los geht's um 16 Uhr. Tickets gibt es an der Tageskasse für 25 Euro für Erwachsene und für Kinder (4-16 Jahre) für 22 Euro - zuzüglich Gebühren.

