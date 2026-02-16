Antarktis-Marathon in Chemnitz: Hier kommen Lauffans gemeinsam ins Schwitzen

Beim ersten Antarktis-Marathon durch Chemnitz am Samstag können Leichtathleten beim Langlauf ihre Grenzen austesten.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Beim ersten Antarktis-Marathon durch Chemnitz am Samstag können Leichtathleten beim Langlauf ihre Grenzen austesten, es auf kürzerer Strecke aber auch ruhiger angehen lassen.

Initiator Alexander Seidel mit Smartphone. Infos zum Antarktismarathon stehen auf der Website.
Initiator Alexander Seidel mit Smartphone. Infos zum Antarktismarathon stehen auf der Website.  © Ralph Kunz

Der Name des Events nimmt Bezug auf den Stadtumriss. Für Alexander Seidel war nach dem Kulturhauptstadt-Marathon im vergangenen Mai klar: "Es muss etwas nach dem KuHa-Marathon getan werden."

Allerdings gibt es im Vergleich zum Mega-Event ein paar Änderungen. "Das Wesentliche ist, dass es keine Startgebühr braucht und dass es nicht als Wettkampf empfunden wird."

Das Konzept: Ab kommendem Samstag können von der Turgenjewstraße als Start- und Zielpunkt fünf Strecken gemeinschaftlich gelaufen werden. Laut Initiator Alexander Seidel (46) startet die Wanderung ab 7 Uhr, der Marathon ab 9 Uhr.

Ab 11 Uhr können Laufbegeisterte für den Halbmarathon starten (Startpunkt ist die Endhaltestelle der Flemmingstraße). Der Viertelmarathon beginnt 12.30 Uhr am Schnellen Markt und der 5-Kilometer-Lauf um 13 Uhr am Beutenberg. Sämtliche Strecken verlaufen auf der Marathon-Route.

Trainieren schon fleißig (v.l.): Jan Krüger (32), Anja Krüger (28), Alexander Seidel (46) und Thies Seidel (10).
Trainieren schon fleißig (v.l.): Jan Krüger (32), Anja Krüger (28), Alexander Seidel (46) und Thies Seidel (10).  © Ralph Kunz

Das Event geht bis Ende Februar

Der Verlauf der Marathonstrecke und die Chemnitzer Stadtgrenze sehen dem Umriss der Antarktis ähnlich.
Der Verlauf der Marathonstrecke und die Chemnitzer Stadtgrenze sehen dem Umriss der Antarktis ähnlich.  © www.geodienstleistungen.de

Die Streckenroute kommt nicht von ungefähr: Der Verlauf des Marathons und die Chemnitzer Stadtgrenze sind dem Umriss der Antarktis ähnlich.

Falls neugierige Läufer am Samstag keine Zeit haben, ist das kein Problem. Das Event geht bis zum 28. Februar. Somit können Teilnehmer auch unter der Woche den Lauf bestreiten - egal in welcher Version.

Seidels Wunsch: "Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein fester Termin im Kalender werden könnte." Fortsetzungen sind also nicht ausgeschlossen. Bisher haben 150 Läuferinnen und Läufer ihr Interesse bekundet.

Weitere Informationen findet Ihr unter: www.antarktismarathon.de.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, www.geodienstleistungen.de

