Antarktis-Marathon in Chemnitz: Hier kommen Lauffans gemeinsam ins Schwitzen

Chemnitz - Beim ersten Antarktis-Marathon durch Chemnitz am Samstag können Leichtathleten beim Langlauf ihre Grenzen austesten, es auf kürzerer Strecke aber auch ruhiger angehen lassen.

Initiator Alexander Seidel mit Smartphone. Infos zum Antarktismarathon stehen auf der Website. © Ralph Kunz

Der Name des Events nimmt Bezug auf den Stadtumriss. Für Alexander Seidel war nach dem Kulturhauptstadt-Marathon im vergangenen Mai klar: "Es muss etwas nach dem KuHa-Marathon getan werden."

Allerdings gibt es im Vergleich zum Mega-Event ein paar Änderungen. "Das Wesentliche ist, dass es keine Startgebühr braucht und dass es nicht als Wettkampf empfunden wird."

Das Konzept: Ab kommendem Samstag können von der Turgenjewstraße als Start- und Zielpunkt fünf Strecken gemeinschaftlich gelaufen werden. Laut Initiator Alexander Seidel (46) startet die Wanderung ab 7 Uhr, der Marathon ab 9 Uhr.

Ab 11 Uhr können Laufbegeisterte für den Halbmarathon starten (Startpunkt ist die Endhaltestelle der Flemmingstraße). Der Viertelmarathon beginnt 12.30 Uhr am Schnellen Markt und der 5-Kilometer-Lauf um 13 Uhr am Beutenberg. Sämtliche Strecken verlaufen auf der Marathon-Route.